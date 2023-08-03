Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu

03.08.2023 16:15

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, belediyenin araç kiralamalarında mevzuata aykırı olarak fazla ödeme yapıldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"FAİŞ MİKTARDA FAZLA ÖDEME YAPILDI"

Ünal'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı Denetim Komisyonunca hazırlanan "2022 Yılı Denetim Raporunun" "Bulgu 9" kısmında "belediyenin araç kiralamalarında hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerde belirlenen sınırlamalara riayet edilmeyerek fahiş miktarda fazla ödeme yapıldığına" ilişkin tespitte bulunulduğu aktarıldı.

BELEDİYE ZARARA UĞRATILDI

Mevzuata aykırı olarak yapılan fazla ödeme tutarının 62 milyon 286 bin 193 lira 35 kuruş olduğu öne sürülen dilekçede, belediyenin zarara uğratıldığı savunuldu.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SUÇUNU İŞLEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

Dilekçede, ilgili kamu görevlilerinin mevzuata aykırı hareket ederek kamu zararına neden olmaları ve yüklenicilere haksız menfaat temin etmeleri nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerini iddia edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Kemal Malkoç: Mansur başkanın tırnağı olamazsiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DMG aLLy: 4483 başlatmak için sıradan bir vatandaşın bir dilekçe vermesine bakar. insanları zan altında bırakmak bu kadar basit işte. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mesut öztaş: Böyle şeyler ortayaatip kazanamazsınız. Cevap Yaz 27 36 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika


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