Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Demirciler Sanayisi'nde bir depoda çıkan yangın, yandaki iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor.

21.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Demirciler Sanayisi'nde bir depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu etkisi altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Müdahalenin sürdüğü yangın çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradı.

Depoda çıkan yangında alevler iş yerlerine sıçradı

İNŞAAT MALZEMELERİYLE DOLU DEPODA YANGIN

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar 1 saati aşkın süredir devam ediyor. Etkisini her geçen dakika artırarak şiddetlenen yangın nedeniyle gökyüzünü kara duman kapladı. Yoğun duman kentin farklı noktalarından da görüldü.

Depoda çıkan yangında alevler iş yerlerine sıçradı

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER İŞ YERLERİNE SIÇRADI

İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine sıçradı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olduğu henüz netlik kazanmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Depoda çıkan yangında alevler iş yerlerine sıçradı
Ankara\'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
Kaynak: AA

Altındağ, İtfaiye, Ankara, Olay, İtfaiye, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:55 İddianamede kan donduran ayrıntı Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış İddianamede kan donduran ayrıntı! Sapık sucu istismar ettiği çocukların adını dükkanın duvarlarına yazmış
11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
12:05 Irak, PKK’yı tehdit olarak görüyor ve işbirliği tekliflerine olumlu yaklaşıyor Irak, PKK'yı tehdit olarak görüyor ve işbirliği tekliflerine olumlu yaklaşıyor
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement