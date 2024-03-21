Ankara\'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı

Politika

Ankara'da Demirciler Sanayisi'nde bir depoda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu etkisi altına aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Müdahalenin sürdüğü yangın çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradı.

İNŞAAT MALZEMELERİYLE DOLU DEPODA YANGIN

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Demirciler Sanayisi'nde, inşaat malzemeleri bulunan bir depoda çıkan yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar 1 saati aşkın süredir devam ediyor. Etkisini her geçen dakika artırarak şiddetlenen yangın nedeniyle gökyüzünü kara duman kapladı. Yoğun duman kentin farklı noktalarından da görüldü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER İŞ YERLERİNE SIÇRADI

İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine sıçradı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olduğu henüz netlik kazanmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.