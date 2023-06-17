Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il" çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! İsteyen de var istemeyen de - Son Dakika
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Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda 100 il" çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! İsteyen de var istemeyen de

17.06.2023 13:46

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il' önerisiyle gözlerin çevrildiği Ankara'nın Polatlı ilçesi il olma heyecanı içerisinde. Polatlı'da oturan vatandaşlar, il olmanın iş alanlarını artıracağını ve gençlere daha güzel iş alanları sağlayacağını belirtirken, bazıları ise il olabilmesi için kendini daha çok geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Polatlı'da 128 bini aşkın vatandaş ikamet ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü meclis grup toplantısında 'Yeni yüzyılda 100 il' önerisi uzun yıllardır il olmayı bekleyen Ankara'nın Polatlı ilçesinde de heyecana neden oldu. Polatlı'da ikamet eden vatandaşların çoğunluğu Polatlı'nın il olmasını istediklerini ifade etti.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM" DİYEN DE VAR

Polatlı'nın il olmasını istemediğini belirten Gülten Aydın, "Zaten hayat çok pahalı. İl olursa tamamen her şey çok pahalı olacak. Polatlı'nın il olabilmesi için tamamen kendini geliştirmesi lazım. Alışveriş merkezi açtık, mağazalarda iş olmadı, hepsi kapandı. Orayı bir geliştirsin. İl olabilmesi için biraz daha kendini geliştirmesi lazım" dedi.

Bahçeli''''nin çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! ''''İl olalım'''' diyen de var, karşı çıkan da

"BURASI BULUNMAZ BİR NİMET"

Polatlı'nın il olmasını istediklerini belirten Murat Gürcan ise , "En azından mahkemelerimize Ankara'ya gitmeyiz. Kaymakamlık, valilik işlerimizi buradan çözeriz. İl olmasını istiyoruz. Polatlı arpa, buğday yönünden çiftçilik yönünden burası bulunmaz bir nimet. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, Polatlı'nın il olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli''nin çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! ''İl olalım'' diyen de var, karşı çıkan da

NÜFUSU 130 BİNE DAYANDI

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Polatlı ilçesinin nüfusu 128 bin 378 kişi olurken yıllık nüfus artış hızı ise yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Özkan Özdemir: yeni belediye binaları yni makam araçları falan filan Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Bence il olmanın bazı getirileri olabiliyor.Büyüyorsun ama, huzurunuzda kaçıyor.ilçe olarak kalın. Cevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
  • Kutalmış Kutluk: Bu ülkede eğer il olmayı hak eden bir ilçe varsa o da Gebze'dir. Siyasi ve ekonomik rant için, Kocaeli ve İstanbul'a istihdam sağlayabilmesi için atıl ve fukara bırakılmıştır. Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Bahçeli'nin 'Yeni yüzyılda 100 il' çağrısı bir ilçeyi ikiye böldü! İsteyen de var istemeyen de - Son Dakika


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