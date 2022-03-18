Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti - Son Dakika
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Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti

18.03.2022 23:11

ALF Araştırma şirketinin 51 ilde toplam 3200 seçmenle yaptığı ankete göre; AK Parti yüzde 28,7 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 8,1 oy aldı. İttifak ortakları CHP yüzde 24,1, İYİ Parti ise yüzde 16,1 oy aldı. Anketteki diğer bir ayrıntı ise, DEVA Partisi yüzde 4,1 oy alırken Gelecek Partisi yüzde 3,6 oy topladı. HDP ise yüzde 8,4 oy alarak planlanan yüzde 7 barajının üzerine çıktı.

ALF Araştırma, şubat ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 51 ilde yapılan araştırmada toplam 3 bin 200 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINI GÖRDÜ

Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,7 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8,1 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 36,8 oldu.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,2 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 16,1 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 40,3 oranında kaldı.

DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM

HDP yüzde 8,4 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 3,6 ve Gelecek Partisi yüzde 4,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,9 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise listede yer almadı.

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SON DAKİKA: Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti - Son Dakika
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