Anketlerde CHP'nin oylarında dikkat çeken hareketlilik - Son Dakika

Türk siyasetinde bir yandan erken seçim tartışmaları yaşanırken, diğer yandan da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki polemik devam ediyor. Bu tartışmalar nedeniyle sık sık gündemde kalan CHP'nin, son ankette aldığı yüzde 28.9'luk oy da dikkat çekti.
Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ve seçmenin nabzını haftalık ölçen Türkiye Monitörü araştırmasının 2022 Ocak 3. Hafta sonuçları vatandaşlarla paylaştı. Araştırmaya, CHP'nin aldığı oy damga vurdu.
Temmuz ayı sonrasında yüzde 36'larda seyreden AK Parti oy oranının aralık ayının 3'üncü haftasında 31.2'e kadar gerilediği ve sonraki aylarda yeniden düşüş eğilimi göstererek 30.1'e kadar indiği aktarıldı.
Geçen yıl yatay bir oy oranı bulunan MHP'de ise Ocak 2021'e göre gerileme yaşandı. MHP'nin oy oranı 2022 Ocak ayının 3'üncü haftası araştırmasında 7.9 oldu.
İttifaklar arası oy dağılımında Haziran 2021 tarihi itibariyle Millet İttifakı'nın yüzde 42.5 ile daha çok oy oranını yakaladığı görüldü. Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 38 oldu.
Aksoy Araştırma'nın anketine damga vuran parti ise ana muhalefet partisi CHP oldu. Önceki anketlerde yüzde 25 ila 26 arasında çıkan ve oyunu artıramadığı belirtilen CHP yüzde 28.9 aldı. Bu sonuçla birlikte AK Parti ile arasındaki puan farkını da 1.2'ye kadar düşürdü.
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