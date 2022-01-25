Anketlerde CHP'nin oylarında dikkat çeken hareketlilik - Son Dakika

"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanlarının dili tutuldu: Bunun olması imkansız

Kar Türkiye'yi terk etmiyor! İstanbul da dahil 33 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Eşi benzeri yok! Bu kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

Türk siyasetinde bir yandan erken seçim tartışmaları yaşanırken, diğer yandan da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki polemik devam ediyor. Bu tartışmalar nedeniyle sık sık gündemde kalan CHP'nin, son ankette aldığı yüzde 28.9'luk oy da dikkat çekti.

ARAŞTIRMAYA CHP DAMGA VURDU

Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ve seçmenin nabzını haftalık ölçen Türkiye Monitörü araştırmasının 2022 Ocak 3. Hafta sonuçları vatandaşlarla paylaştı. Araştırmaya, CHP'nin aldığı oy damga vurdu.

İKTİDAR PARTİSİ YÜZDE 30 BANDINA OTURDU

Temmuz ayı sonrasında yüzde 36'larda seyreden AK Parti oy oranının aralık ayının 3'üncü haftasında 31.2'e kadar gerilediği ve sonraki aylarda yeniden düşüş eğilimi göstererek 30.1'e kadar indiği aktarıldı.

MHP'NİN OYU YÜZDE 7.9

Geçen yıl yatay bir oy oranı bulunan MHP'de ise Ocak 2021'e göre gerileme yaşandı. MHP'nin oy oranı 2022 Ocak ayının 3'üncü haftası araştırmasında 7.9 oldu.

MİLLET İTTİFAKI 4.5 PUAN ÖNDE GÖRÜLDÜ

İttifaklar arası oy dağılımında Haziran 2021 tarihi itibariyle Millet İttifakı'nın yüzde 42.5 ile daha çok oy oranını yakaladığı görüldü. Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 38 oldu.

CHP'DEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Aksoy Araştırma'nın anketine damga vuran parti ise ana muhalefet partisi CHP oldu. Önceki anketlerde yüzde 25 ila 26 arasında çıkan ve oyunu artıramadığı belirtilen CHP yüzde 28.9 aldı. Bu sonuçla birlikte AK Parti ile arasındaki puan farkını da 1.2'ye kadar düşürdü.