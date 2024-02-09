Antalya\'da Cumhur İttifakı\'nın belediye başkan adayları tanıtıldı

Antalya'da, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 19 ilçede gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Kepez'den Rıza Sümer, Muratpaşa'dan Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı'dan Durali Kolpak, Aksu'dan Durmuş Kaan Şahin, Döşemealtı'dan Bekir Kıvrım, Kumluca'dan Hüseyin Orhantekin, Serik'ten Veli Vural, Manavgat'tan Süleyman Okudan, Elmalı'dan Durmuş Ali Gökçe, Kemer'den Rahman Şeker, Akseki'den İbrahim Özkan, Gündoğmuş'tan Ali Gülen, İbradı'dan Hatice Sekmen, Kaş'tan Mutlu Ulutaş aday gösterildi.
AK Parti'nin Kemer Belediye Başkan adayı Rahman Şeker, üçüz çocuklarıyla sahneye çıktı. Üçüz çocukları seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben en az 3 dedim. Üçüz. Anne de burada. Mevla'dan isteyince oluyor. Seçimleri de böyle götüreceksin." dedi.
Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi için Hakan Tütüncü'nün aday gösterildiği açıklanmıştı.
Finike, Demre, Korkuteli, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde AK Parti aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı Ortağı MHP adaylarını destekleme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda MHP'den Alanya'da aday olarak Adem Murat Yücel, Demre'de İbrahim Oğuz, Gazipaşa'da Mustafa Aksoy, Finike'de Cenk Şimşek, Korkuteli'nde Sadık Önal'ı da sahneye davet ederek tanıttı.
Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan kavgaya ilişkin kararın açıklandığını duyurdu. Olaya karışan personellerin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi. Karar, Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayan olayla ilgili olarak alındı. Olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Politika › Antalya'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?