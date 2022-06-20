Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı

Türkiye'nin ana gündemini oluşturan konuların başında 2023 yılının Haziran ayında yapılması beklenen seçimler yer alıyor. Türkiye seçimlere kilitlenmiş durumdayken yapılan araştırmalar da büyük önem taşıyor.

3 İLDE DE İYİ PARTİ CHP'Yİ SOLLADI

Son olarak ORC Araştırma Şirketi tarafından Samsun, Karabük ve Giresun'da haziran ayında siyasi eğilimler araştırması gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Bu üç ilde de AK Parti birinci parti çıkarken, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'nin ana muhalefet partisi CHP'yi geride bırakarak ikinci parti olması dikkat çekti.

SAMSUN

10-15 Haziran arasında Samsun'da 1670 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 40,8 oy olarak birinci parti olmayı 2018'deki gibi bırakmıyor. 2018'de yüzde 52 oy alan AK Parti son araştırmaya göre yüzde 11,2 oy kaybı yaşıyor. İYİ Parti yüzde 24 ile ikinci, CHP yüzde 20,1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Son sonuçlara göre İYİ Parti'nin oyunu 3 yılda yüzde 13,1 artırması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

KARABÜK

11-14 Haziran tarihleri arasında 935 kişiyle yapılan araştırmaya göre Karabük'te AK Parti yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 22,5 ile İYİ Parti, yüzde 21,7 ile CHP takip ediyor. 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin yüzde 11,8 oy kaybı yaşadığı görülen tabloda, İYİ Parti oyunu yüzde 10,3 artırıyor.

GİRESUN

10-13 Haziran arasında Giresun'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı AK Parti yüzde 39,8 ile alıyor. Giresun'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 53,6 ile yine AK Parti olmuştu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22 ile CHP takip ediyor. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,8 oy kaybı yaşadığı görülürken İYİ Parti ise oyunu yüzde 11,5 artırıyor.