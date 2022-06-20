Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı

20.06.2022 18:47

ORC Araştırma Şirketi, Samsun, Karabük ve Giresun illerini kapsayan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre; bu 3 ilde de AK Parti birinci parti olurken, İYİ Parti ikinci sırada yer aldı. Ana muhalefet partisi CHP ise bu üç ilde de üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ana gündemini oluşturan konuların başında 2023 yılının Haziran ayında yapılması beklenen seçimler yer alıyor. Türkiye seçimlere kilitlenmiş durumdayken yapılan araştırmalar da büyük önem taşıyor.

3 İLDE DE İYİ PARTİ CHP'Yİ SOLLADI

Son olarak ORC Araştırma Şirketi tarafından Samsun, Karabük ve Giresun'da haziran ayında siyasi eğilimler araştırması gerçekleştirildi. Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Bu üç ilde de AK Parti birinci parti çıkarken, Meral Akşener önderliğindeki İYİ Parti'nin ana muhalefet partisi CHP'yi geride bırakarak ikinci parti olması dikkat çekti.

SAMSUN

10-15 Haziran arasında Samsun'da 1670 kişiyle yapılan ankette AK Parti yüzde 40,8 oy olarak birinci parti olmayı 2018'deki gibi bırakmıyor. 2018'de yüzde 52 oy alan AK Parti son araştırmaya göre yüzde 11,2 oy kaybı yaşıyor. İYİ Parti yüzde 24 ile ikinci, CHP yüzde 20,1 ile üçüncü sırada yer alıyor. Son sonuçlara göre İYİ Parti'nin oyunu 3 yılda yüzde 13,1 artırması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Karadeniz'de 3 ili kapsayan seçim anketi! Çıkan sonucu en çok Kılıçdaroğlu bozulacak

KARABÜK

11-14 Haziran tarihleri arasında 935 kişiyle yapılan araştırmaya göre Karabük'te AK Parti yüzde 42 ile ilk sırada yer alıyor. AK Parti'yi yüzde 22,5 ile İYİ Parti, yüzde 21,7 ile CHP takip ediyor. 2018 seçimleriyle kıyaslandığında AK Parti'nin yüzde 11,8 oy kaybı yaşadığı görülen tabloda, İYİ Parti oyunu yüzde 10,3 artırıyor.

Karadeniz'de 3 ili kapsayan seçim anketi! Çıkan sonucu en çok Kılıçdaroğlu bozulacak

GİRESUN

10-13 Haziran arasında Giresun'da yapılan anket çalışmasına göre ilk sırayı AK Parti yüzde 39,8 ile alıyor. Giresun'da 2018 seçimlerinde ilk parti yüzde 53,6 ile yine AK Parti olmuştu. AK Parti'yi yüzde 25,9 ile İYİ Parti, yüzde 22 ile CHP takip ediyor. AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre yüzde 13,8 oy kaybı yaşadığı görülürken İYİ Parti ise oyunu yüzde 11,5 artırıyor.

Karadeniz'de 3 ili kapsayan seçim anketi! Çıkan sonucu en çok Kılıçdaroğlu bozulacak
YORUMLAR
500
Akşener, İyi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Akşener, İyi Parti İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı Erciyes Anadolu Holding 2021 yılı finansal sonuçlar ve gelecek hedeflerini paylaştı

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement