Ardeşen Belediye Başkan adayları, Ardeşenliler Derneği\'nde vatandaşın sorularını yanıtladı

Ardeşenliler Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri için Rize'nin Ardeşen ilçesinden aday olan adayları bir araya getirdi. İstanbul'da ki dernek merkezinde gerçekleşen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Ardeşenliler Derneği'nin düzenlediği bu etkinlik, ilçenin demokratik sürecine katkı sağlarken, halk ile adaylar arasında doğrudan iletişim kurulmasına da olanak tanıdı.
Farklı fikirler ve seslerin söz hakkı bulduğu demokrasi şöleninde vatandaşların soruları Belediye başkan adaylarına yöneltildi. Adaylar, Ardeşen için projelerini, hayallerini ve programlarını anlattı.
Dernek Başkanı Adem Akbeniz ve Yönetim kurulu üyeleri, Orhan Özyurt'un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğe, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve eski Rize Milletvekili ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar ile Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek'de katıldı.
Belediye başkan adayları olarak CHP'den Enver Atagün, İYİ Parti'den Bahtiyar Işık, MHP'den Cemil Bayrak ve AK Parti'den Sait Yaşıyan, kendilerini tanıtarak, projelerini anlattılar. Halkın sorularını da cevaplayan adaylar, vatandaşların nabzını tutarak, belediye başkanlığı dönemlerinde yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi.
Ardeşenliler Derneği'nin düzenlediği bu etkinlik, ilçenin demokratik sürecine katkı sağladığı gibi, halk ile adaylar arasında doğrudan iletişim kurulmasına da olanak tanıdı.
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