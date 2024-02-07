Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş CHP\'den istifa etti

2 dönemdir Arguvan'da Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kızıldaş, kendisini yeniden aday göstermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya tepki amaçlı partisinden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 31 Mart yerel seçimler öncesinde aday krizi yaşanmaya devam ediyor. Malatya'da kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve bu nedenle yeniden aday gösterilmeyen Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın istifasının ardından bugün de Arguvan Belediyesinde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Mehmet Kızıldaş, partisinden istifa etti.
İlçe merkezinde çok sayıda vatandaşın da desteğini alarak basın açıklaması yapan Başkan Kızıldaş, birlik ve beraberliklerini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirterek CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi. Arguvan Belediye Başkanı olduğu dönemde temel şehircilik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geri kalmışlığının sonlandırılması adına çalışmalardan da bahseden Kızıldaş, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin aday adaylığı sürecinde, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeniden aday olmamı engellemek konusunda, özel bir çaba içine girmiş ve bu konudaki kirli misyonunu yerine getirmiştir. Veli Ağbaba'nın Arguvan'a dair kirli misyonu diyorum çünkü, CHP Büyük Kurultayı öncesinde, partimizin Malatya İl Kongresi'nde ben açık yüreklilikle dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimi açıklamıştım. Veli Ağbaba, partililik ahlak ve misyonuna aykırı biçimde, Kılıçdaroğlu'na olan kin ve nefretinin de etkisiyle, benim Kılıçdaroğlu'nun yanındaki duruşuma karşılık, intikamcı ve rövanşist bir tavırla yeniden CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı olmamı engellemek konusunda başarılı olmuştur" şeklinde konuştu.
Arguvan'ın Ağbaba'nın kişisel hırsı ve ilkel intikam duygularına kurban edilemeyecek kadar büyük olduğunu belirten Başkan Kızıldaş, "Arguvan, Arguvanlı Veli Ağbaba'nın iki dudağı arasına sığmaz. Veli Ağbaba Arguvan'ın geleceğini belirleyemez. Arguvanlı, buna asla izin vermez. CHP Tüzüğü, aday belirleme sürecinde, üyelerle yapılan ön seçime büyük önem veren bir parti tüzüğüne sahiptir. Genel Başkan Özgür Özel, bu konuda namus ve şerefi üzerine söz verdi. Ama ne Türkiye'nin hiç birin yerinde nede Malatya'da ve Arguvan'da ön seçim yapılmadı. Bu yüzden bugün yıllarca hizmet ettiğim ve üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum" dedi.
Kızıldaş ayrıca halkın tercihi doğrultusunda siyasete devam edeceğini söyledi. - MALATYA
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Son Dakika › Politika › Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş CHP'den istifa etti - Son Dakika
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