Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Mahalleleri Ziyaret Ederek Çalışmalarını Sürdürdü

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Mahallelerimizde muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, işbirliği içinde eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bugüne kadar el ele, kola kola yol yürüdük, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Kızılda, yerel seçimlere bir aydan daha az bir süre kala, çalışmalarını, Çiftlik, Asar, Tarlacık, Yukarı Sülmenli, Aşağı Sülmenli, Bahçelievler, Gökağaç, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Kömürlük, Güngören ve Kuruttaş mahallelerini ziyaret ederek sürdürdü.
Bu mahallelerde büyük ilgiyle karşılanan Arguvan Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 10 yıllık hizmeti süresince, Arguvan'ın merkez mahalleleri kadar kırsal mahallelerine de hizmet götürme konusunda hassas davrandığını belirterek, "Mahallelerimize adil hizmet götürme konusunda, vatandaşlarımızın da takdir ettiği bir yönetim anlayışı sergiledik" dedi.
Çiftlik, Asar, Tarlacık, Yukarı Sülmenli, Aşağı Sülmenli, Bahçelievler, Gökağaç, Alhasuşağı, Göçeruşağı, Kömürlük, Güngören ve Kuruttaş mahalle sakinlerinin yakın ilgisi ve samimi karşılamaları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıldaş, "Tüm hemşehrilerime gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler ne zaman sizlere konuk olduysak, bizleri dostça, canı gönülden karşılıyorsunuz. Bizim yanımızda ne güzel durduğunuzu, her zaman olduğu gibi yine bizimle birlikte yol yürüdüğünüzü gösterdiniz. Bu durum ciddi anlamda bize güç verdi. Güleryüzlü ve samimi karşılamanız beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Her bir mahallemizin, her bir hemşehrimin benim gönlümde ayrı ve önemli yeri var" şeklinde konuştu.
"Arguvan'ımızı nerden nereye getirdiğimizi herkes çok iyi biliyor"
Sadece Arguvan'ın merkez mahallelerine değil, Arguvan'ın tüm mahallelerine belediyecilik hizmetlerini götürdüklerini ve birçok mahallede, mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Kızıldaş, "Mahallelerimizde muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda, işbirliği içinde eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bugüne kadar el ele, kola kola yol yürüdük, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Mahallelerimizde çalışmalarımızın yanı sıra Arguvan'ımızda da çok güzel projeler yaptık. Arguvan'ımızı nerden nereye getirdiğimizi herkes çok iyi biliyor. İlçemizde ortak kullanım alanlarına yapılan hizmetlerin yanı sıra, vatandaşlarımızın yasal çerçevedeki kişisel birçok talebine de çok hızlı ve olumlu yanıtlar verdik" dedi.
"Bir dönem için daha destek istiyoruz"
Arguvan Belediyesi'ni 10 yıl önce devraldıklarında belediyenin hizmet üretme gücünün yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Kızıldaş, "10 yıl içinde yeni bir Arguvan kurduk. Arguvan ilçe merkezi modern bir şehir kimliği kazandı. Hem merkez mahallelere hem de kırsal mahallelere hemşehrilerimizin memnuniyet seviyesini üst düzeye çıkaran şehircilik, belediyecilik hizmetleri sunduk. Şimdi, Arguvan'ı daha ileriye taşıyacak yeni projelerimizi hayata geçirmemiz için 5 yıl için daha sizden destek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
"Doğru kişinin yanında olacağınıza inanıyorum"
Bir dönem daha Arguvan'a hizmet edebilme yetkisini almalarının Arguvan'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kızıldaş, "Bunun için 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde doğru kişinin yanında olacağınıza inanıyorum. Büyüklerimiz bize eğrinin değil, doğrunun yanında olmamız gerektiğini öğrettiler. Arguvan'ımıza yaptığımız hizmetlerin yok olmasını istemiyoruz. Eğer Arguvan bir kez daha talan edilirse, ilçemiz kalkınmasını sürdüremez ve burayı kimse toparlayamaz. Arguvan'a yaptığımız hizmetlerin 31 Mart seçimlerinde sizler tarafından sandıkta da takdir edileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum ve sizlere minnet duygularımı iletiyorum. Bizim derdimiz koltuk, makam ve mevki değil. Derdimiz memleketimiz Arguvan'ı refah içinde, yaşam kalitesi yüksek, modern şehircilik hizmetlerini kesintisiz biçimde alan ve genel olarak insanımızın hayatından memnun olduğu bir ilçe olarak daha ileriye, daha güzel günlere taşımaktır. Bakınız, Arguvan'ımıza bir ilçe görünümü kazandırdık. İlçemiz artık cazip ilçelerden bir tanesi oldu ve topraklarımız değerlendi. Daha önce göç verdiğimiz nüfusumuzdan geri dönüşler olmaya başladı" ifadelerini kullandı.
"Çalıp çırpmadığımız için kaynak sorunu yaşamadık"
Arguvan'a yapılan tüm hizmetlerin borçlanmadan, kendi öz kaynakları ile yaptığını da anlatan Başkan Mehmet Kızıldaş, "İlçemize yaptığımız tüm çalışmaları ve yatırımları borç almadan, hiçbir yere faiz ödemeden belediyemizin bütçesi ile yaptık. Üstelik Malatya'da borçsuz tek belediyeyiz. Bizler hem işçi maaşlarımızı ödüyoruz, hem de proje ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunu da çalıp çırpmadığımız için yapabiliyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Politika › Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Mahalleleri Ziyaret Ederek Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin açılan davada tanıklar dinlendi. Tanıklar arasında Hablemitoğlu'nun eski avukatı Hüseyin Buzoğlu, emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve gazeteci Yasemin Güneri de bulunuyor. Tanıklar, Hablemitoğlu'nun tehditler aldığını ve MİT Müsteşarlığı teklifi aldığını ifade etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, kent genelinde iki ayda 2 bin 289 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Valilik toplantı salonunda Edirne'deki asayiş, güvenlik, trafik ve gümrüklerdeki çalışmaları değerlendiren Sezer, kentte emniyet ve huzurun sağlanması için çalıştıklarını ifade etti. Sezer, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesi amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını ve uyuşturucu satıcılarının her an takip edildiğini açıkladı. Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'ın tümünün cazibe merkezi ilan edilmesi için taleplerini dosya halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. STSO Başkanı, tüccar ve sanayicilerin beklentilerini iletti.
Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?