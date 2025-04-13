Arıkan: Erken seçim yok, 2028'de beklerim - Son Dakika
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Politika

Arıkan: Erken seçim yok, 2028'de beklerim

Arıkan: Erken seçim yok, 2028\'de beklerim

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2027'deki olası erken seçimde aday olmayacağını belirtti.

13.04.2025 23:52
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2026'ya kadar erken seçim olmadığı taktirde 2027'de olabilecek bir erken seçimde olmayacaklarını söyleyerek, "Yok öyle bir şey, ona ben yokum. Bekledim 6 ay daha beklerim, 2028 Mayıs'ta olsun seçim" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi. Gençlere ulaşmak için yoğunlaşacaklarını aktaran Arıkan, "Saadet Partisi yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık verecek. Türkiye'de 50 bin mahalle, 210 bin seçim sandığı var. Bizim il teşkilatlarımız tamam, ilçe teşkilatlarımızın önemli bir kısmı tamam. Yeni dönemde 50 bin tane mahallede teşkilatlanmanın yolunu aradıktan sonra nasıl ki geçmişte Refah Partisi birinci parti oldu, Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde video kasetler, hitaplar vardı. 2025'in teknoloji çağında neler yapılabilirse onları yaparak seçmenimize ulaşmanın yollarını arayacağız. Saadet Partisi olarak gençlere ulaşmak durumundayız. Onların Türkiye ile alakalı biten ümitlerini tekrar yeşertebilecek projeleri paylaşacağız. Kendi özeleştirimizi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Bunların çalışmaları yapılıyor, neticelerini paylaşıp saha çalışmalarına yoğunlaşacağız" dedi.

"Ümit Özdağ ilk duruşmada serbest kalacak"

Hukukçuların tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ilk duruşmada serbest kalacağını söylediklerini ifade eden Arıkan, "Ümit Özdağ ile siyaseten aynı yolda yol almam mümkün değil. Ama demokrasi açısından, Türkiye'mizin geleceği açısından akşam yemeği saatlerinde bir siyasi partinin genel başkanının gözaltına alınması, apar topar İstanbul'a götürülmesi, İstanbul'a götürüldükten sonra gözaltına alındığı gerekçeden dolayı tutuklama çıkmayacağı için aylar önceki Kayseri'deki olaylardan dolayı tutuklanması kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar Türkiye'de siyasetin doğru işlemediği, iktidarın farklı düşünen sesleri ısrarla susturmak için kullandığı argümanlardan bir tanesi. İddianame yazıldı, inanıyorum ki ilk duruşmada Ümit Özdağ serbest kalacaktır. Zaten hukukçular bunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama 3 aya yakın o kişinin özgürlüğü kısıtlandı, 3 ay boyunca o kişinin partisi adına söyleyeceği sözlerin önü kesilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletiyse, bir anayasası varsa iktidarın da o Anayasa'ya göre hareket etmesi gerekir. İktidarın menfaatine olacak uygulamaları kabul edip, menfaatine olmayacak uygulamaları muhalefete uygulayarak seslerinin kısılması kabul edilecek şeyler değil" şeklinde konuştu.

"İktidarın cumhurbaşkanı adayı yok"

2025 veya 2026 yılında yapılacak bir erken seçimde olacaklarının ancak 2027'de olabilecek bir erken seçimde olmayacaklarının altını çizen Arıkan, "Sürekli bir tartışma var 'muhalefetin adayı kim olacak' diye. Muhalefetin birçok adayı var, her partinin genel başkanı doğal adaydır zaten. Ama Türkiye'de tartışılması gereken konu; iktidarın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İktidarın adayı yok şu anda. Biz muhalefet olarak diyoruz ki erken seçim olsun. Bugün erken seçim olursa varız, 2026'da erken seçim olursa varız ama iktidar diyor ki '2027'nin sonbaharında erken seçim yapacağız'. Yok öyle bir şey, ona ben yokum. Bekledim 6 ay daha beklerim, 2028 Mayıs'ta olsun seçim. Şu anda tartışılması gereken Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Orada aday yok. Erken seçim olmayacağına göre Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak, onun tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Seçimlere 2 yıl kala aday konuşmanın manası yok"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 3 yıl olduğunu ve şu anda bir adayın konuşulmasını doğru bulmadığını da sözlerine ekleyen Arıkan, "Seçimlere şu an 3 yıl var. Cumhurbaşkanı adaylığının seçimlere yakın konuşulmasını düşüyorum. Bugün Türkiye'de konuşulması gereken birincisi adalet krizi, ikincisi ekonomik kriz, dış politikada da Orta Doğu'da yaşanan hadiseler. Biz bu üçünü konuşmuyoruz Türkiye'de" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arıkan: Erken seçim yok, 2028'de beklerim - Son Dakika

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