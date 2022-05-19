Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir - Son Dakika
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Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir

19.05.2022 15:36

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında ülkenin durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Paylaşımında adalet ve kamu kurumlarına karşı olan güvenin kaybedildiğini ifade eden Arınç, "Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir" dedi.

AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında paylaştığı mesajlarda iktidara yüklendi.

"GENÇLERİN GELECEĞE GÜVENLE BAKAMAMASININ EN TEMEL NEDENİ İŞSİZLİK"

Adalet ve kamu kurumlarına güvenin yitirildiğini ifade eden Arınç, "Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir" ifadelerine yer verdi.

İşte Arınç'ın o paylaşımları;

"Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan muzdarip olduğunu fark ettim.

"TÜRKİYE GENÇLERİN KAYGILARINI GİDERMEK İÇİN POLİTİKALAR ÜRETMELİDİR"

Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir. Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.

"BEYİN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇECEK DESTEKLER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Dünyanın küreselleşerek küçüldüğü ve her an her yerden haberdar olabildiğimiz bu dönemde gençlerimiz farklı coğrafyalarda yaşayan çağdaşlarının sahip olduğu her imkâna kolaylıkla erişebilmelidir. Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis edilmelidir. Beyin göçünün önüne geçecek girişimci ve akademik destekler hayata geçirilmelidir.

"HİÇBİR GENCİMİZ DÜŞÜNCELERİNİ DİLE GETİRDİĞİ İÇİN KAYGI DUYMAMALI"

Hepsinden önemlisi gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim yaratılmalıdır. Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı, endişe gütmemelidir. Bu ortamı tesis etmek bizlerin ülkemizi müreffeh bir medeniyet seviyesine eriştirmede en büyük dayanağımız olan gençlerimize borcumuzdur."

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