Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi - Son Dakika
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Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi

16.06.2022 20:05

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmasında "Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Katılmazlarsa eksik kalırlar" dedi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, Arınç'ın güzel bir konuşma yaptığını ifade ederek, "Doğru. Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım." dedi.

Ankara'da düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden" başlıklı toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticiler katıldı. Toplantıyı ayrıca Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur da Yavaş da takip etti.

"BEN BU TOPLANTIYA AK PARTİLİ SIFATIYLA GELMEDİM"

Toplantıda konuşan Eski TBMM Başkanı Arınç, "AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri… "Ben böyle bir fotoğrafı birilerine nasıl izah ederim" diyorlar. Korkuyorlar… Bu çok yanlış. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz." dedi.

"ALTILI MASANIN DÜŞÜNCELERİNE SAYGILIYIM"

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.

KILIÇDAROĞLU, ARINÇ'A DESTEK VERDİ

Arınç'tan sonra sözü alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, konuşmasında Arınç'ın ifadelerine ilişkin "Güzel bir konuşma yaptı sayın Arınç. 'Keşke diğer partiler de gelse buraya' dedi. Doğru. Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım. 1970'lerde, 80'lerde siyasi partilerin genel başkanları otururlardı, televizyonlarda tartışırlardı. Bu dönemin bittiğini görüyoruz. Herkesin bir televizyonu var ve belli olaylar tartışılıyor. Toplumu ayrıştırdık. Tehlikeli bir mecraya doğru Türkiye gidiyor." dedi.

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Son Dakika Politika Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada 'Keşke AK Partililer de burada olsaydı' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi - Son Dakika


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