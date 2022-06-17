CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıyı AK Parti'nin kurucu isimlerinden Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da takip etti.
Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldekilerin ellerini tek tek sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması ise gündem oldu.
Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Arınç ile el sıkıştığı görüntüleri alıntılayarak paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaştığını belirterek "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt - Son Dakika