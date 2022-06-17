Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt

17.06.2022 00:53

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı tarafından organize edilen toplantıda Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. CHP lideri, Arınç ile tokalaştığı anları paylaşarak, "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin." ifadesine yer verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıyı AK Parti'nin kurucu isimlerinden Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da takip etti.

TOKALAŞMADIĞI GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldekilerin ellerini tek tek sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması ise gündem oldu.

EL SIKIŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Arınç ile el sıkıştığı görüntüleri alıntılayarak paylaştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Hayata bakışımda el sıkışmamak yok

"KİMSE BENDEN BU TARZ HAMLELER BEKLEMESİN"

Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaştığını belirterek "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Arınç ile tokalaşmadığı iddialarını yalanladı: Hayata bakışımda el sıkışmamak yok
YORUMLAR
500
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada 'Keşke AK Partililer de burada olsaydı' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada 'Keşke AK Partililer de burada olsaydı' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement