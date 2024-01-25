Astana\'da yapılan toplantıda İsrail\'in saldırıları kınandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu 21'inci Astana toplantısının sonuç bildirisinde, İsrail'in saldırılarının bölgede istikrarı bozduğu ve gerilimi artırdığı belirtilirken, bu saldırılara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Kazakistan'da dün başlayan garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetleri arasındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantısı sona erdi. Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantısı'na Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlık ederken, Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, İran'ı Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Yüksek Danışmanı Ali Asgar Hacı temsil etti. Ürdün, Irak ve Lübnan heyetlerinin gözlemci statüsünde yer aldığı toplantıya Suriye rejimi ve muhalefet heyetleri de katıldı. BM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Suriye'deki durum, krizin çözümüyle ilgili çabalar ve çatışma sonrası Suriye'nin yeniden inşası amacıyla uluslararası toplumun çabalarını birleştirme ve diğer konular ele alındı.

" Gazze'ye insani yardımın gönderilmesi gerektiğini vurguladı"

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, toplantının son gününde yapılan ana oturumda garantör ülkelerin müzakerelerin sonucuna ilişkin kabul ettiği ortak bildiriyi okudu. Bildiride, Filistin-İsrail krizinin tırmanmasının Suriye'deki durumu olumsuz etkilediği belirtildi. Garantör ülkelerin Gazze'de yaşanan insani felaketten duyduğu endişeyi dile getirdiği aktarılan bildiride, "(Garantör ülkeler) İsrail'in Filistinlilere yönelik acımasız saldırısına son vermesi ve Gazze'ye insani yardımın gönderilmesi gerektiğini vurguladı. (Garantör ülkeler) BM Genel Kurulu'nun A/ES/-10/L.27 sayılı (2023) kararının uygulanması çağrısı yaparak, derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm tarafların uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmiştir" ifadesi kullanıldı.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun normalleşmesi için çaba sarf edilmesinde mutabık kaldı"

Bildiride, ayrıca garantör ülkeler, terörle mücadele amacıyla Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde yeniden tesis edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemli olduğunun vurguladığı belirtildi. Garantör ülkelerin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu ayrıntılı olarak ele aldığı işaret edilen bildiride, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ve dışında sivilleri tehdit eden terörist grupların varlığı ve faaliyetlerine ilişkin ciddi endişe dile getirildi. İnsani durum dahil İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ve çevresindeki durumun sürdürülebilir şekilde normalleşmesinin sağlanması için daha fazla çaba sarf edilmesinde mutabık kalındı" denildi.

Suriye konulu 22. toplantı bu yılın ikinci yarısında yapılacak

Bildiride, garantörlerin İsrail'in Suriye'deki tüm askeri saldırılarını kınadığı belirtilip; söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, bölgedeki istikrarı bozduğu ve gerilimi artırdığı kabul edilerek, bu saldırılara son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride ayrıca, garantör ülkelerin "Suriye" konulu 22. toplantısının bu yılın ikinci yarısında Astana'da yapılması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. - ASTANA