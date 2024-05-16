Asuman Erdoğan: Türkiye, Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini veriyor - Son Dakika
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Politika

Asuman Erdoğan: Türkiye, Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini veriyor

Asuman Erdoğan: Türkiye, Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini veriyor

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini verdiğini söyledi. Erdoğan, Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi ve İsrail'in katliamlarına dikkat çekti. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konserlere harcadığı parayı eleştirdi ve Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke olduğunu vurguladı.

16.05.2024 17:28
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AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye veriyor." dedi.

Erdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu, katliamların yaşandığı Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76. yıl dönümünde şehadet şerbeti içen Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulmasından sonra katliam ve cinayetlerine hız vermesi üzerine büyük felaket olarak ilen edilen 15 Mayıs'ın bütün Filistinlilerin kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Erdoğan, terör devleti İsrail'in katliamlarına hız kesmeden bütün dünyanın gözü önünde ve insanlığa meydan okuyarak devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, birçok konuda duyarsız kalan batı toplumlarının bile bu katliamlar ve vahşet karşısında insafa geldiğini dile getirerek, "Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye veriyor." diye konuştu.

İsrail ile olan bütün ticari ilişkileri durduran tek devletin ve Gazze'ye en fazla maddi yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Erdoğan, "Duamız odur ki inşallah bu sorunu kökünden çözecek olan devlet Türkiye, millet de Türk milleti olacaktır. Gazze ve Filistin konusunda bütün dünya merhamete gelmişken din, dil, fikir, milliyet ve renk fark etmeksizin bütün insanlık ayağa kalkmışken vicdanında yaprak oynamayan tek kesim ülkemizdeki muhalefet maalesef. Öyle ki muhalefetin bazı söylemlerini ve icraatlarını anlamlandıramıyor ve bir yere konumlandıramıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kan, gözyaşı ve ekonomik darboğazda vatandaşın parasını konserlere harcadığını söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün insanlığın yüreğini yakan, dünyayı ayağa kaldıran, sözcüklerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı bir Gazze katliamı varken, başkent Ankara'mızda eğlence ve konser düzenlemek vicdanla, izanla anlaşılabilecek bir şey değil. Çocuk bedenlerinin bombaların altında lime lime olduğu, kan ve gözyaşının sel olduğu, feryatların arşı alayı inlettiği bir ortamda kendini eğlenceye vermek de tam da CHP belediyeciliğine yakışır bir durum.

Ankara'ya bir çivi bile çakmayan ve bununla da övünen bir belediye başkanının konserlere çok yüklü miktarlarda ödenekler ayırması Allah aşkına hangi akla hizmettir? Bu vatandaşın parasını çarçur etmek değil de nedir?"

Erdoğan, var oldukları sürece mazlum Filistin halkına ve Gazze'ye sınırsız ve koşulsuz destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Asuman Erdoğan: Türkiye, Gazze konusunda dünyanın en anlamlı mücadelesini veriyor - Son Dakika

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