Sinan Oğan, 25 dakikalık görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu teklifi anlattı - Son Dakika
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Sinan Oğan, 25 dakikalık görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu teklifi anlattı

12.04.2023 17:06

ATA İttifakı'ın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu. Seçim güvenliğinin masaya yatırıldığı 25 dakikalık zirvenin ardından bir canlı yayına katılan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine bir teklifte bulunduğunu belirtti. Oğan, "'İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...' dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME 25 DAKİKA SÜRDÜ

Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürerken, iki adayın "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.

Sinan Oğan, 25 dakikalık görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı teklifi açıkladı

SİNAN OĞAN ZİRVE SONRASI YAYINA KATILDI

Kritik zirvenin ardından bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Sinan Oğan, görüşme sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı bir teklifi de aktardı.

Sinan Oğan, 25 dakikalık görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı teklifi açıkladı

"İNCE VE ERDOĞAN'DAN DA GÖRÜŞME TALEP EDECEĞİZ?"

Oğan şu ifadeleri kullandı; "Sayın Kılıçdaroğlu nezaket gösterip randevu talebimizi kabul etti. Muharrem İnce ve Sayın Erdoğan'dan da görüşme talep edeceğiz. Taleplerimiz iş birliği değil, demokratik bir seçim dönemi geçirmek. Milletin kafasında hiçbir soru işareti olmamalı. YSK'ya çağrıda bulunuyorum. 1 milyondan fazla seçmenin kaynağı nedir?

"İKİ MİLYON OY SEÇİMİN SONUCUNU BELİRLER"

İstanbul seçimleri 13 bin oyla kazanılmıştı. Ben burada en az 2 milyon oydan bahsediyorum. Bu iki milyon oy seçimin sonucunu belirler. Sayın Kılıçdaroğlu bana bir teklif yaptı: 'İlgili bir arkadaşı yönlendirirseniz biz seçim gecesi elimizdeki tüm verileri sizinle paylaşmaya hazırız...' dedi. Bunun için de kendisine teşekkür ederim.

"YILLARDIR YABANCI SAYISINI SORUYORUZ AMA..."

Türkiye'ye uzaydan insan gelmedi. Nüfus artış hızı ortada, aylardır yıllardır Türkiye'deki yabancı sayısını soruyoruz. Sürekli çelişkili rakamlar var. Kamuoyuna doğru bilgi verilmiyor. Ne İçişleri'nden ne göç idaresinden ne de YSK'dan bu konuyla ilgili net bir cevap alamadık."

YORUMLAR (1)
  • necmettin durmaz: sen milliyetçi olarak geçinmiyormusun o zaman hdp ile iş birliğindeki bu zata niye tavır göstermedin Cevap Yaz 9 27 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sinan Oğan, 25 dakikalık görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun kendisine sunduğu teklifi anlattı - Son Dakika


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