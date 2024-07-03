Atakum Belediyesi\'nin makam odası haczedildi

Politika

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in makam odasındaki eşyalar, eski Başkan Cemil Deveci döneminden kalan yaklaşık 21 milyon lira borç nedeniyle haczedildi.

ATAKUM BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINDA

Geçtiğimiz günlerde Atakum Belediyesi'nin mali tablosunu açıklayan Serhat Türkel, 1 Nisan 2024 itibarıyla belediyenin yaklaşık 953 milyon TL borcu olduğunu bildirmişti. Belediyenin İncesu Mahallesi'nde bulunan 11 bin metrekarelik arsası, icra yoluyla yarı fiyatına satılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASINA HACİZ GELDİ

Borçlarla başı dertte olan belediyede yeni gelişme yaşandı. Türkel'in makam odasındaki eşyalara, önceki Başkan Cemil Deveci döneminden kalma yaklaşık 21 milyon lira borç nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Borcun Besapark Araç Park Vale Temizlik Hizmetleri ve Organizasyon İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'ne olduğu belirtildi.

"PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEMEK İÇİN KEMER SIKMA POLİTİKASI UYGULADIK"

Başkan Türkel, hacizlere karşı Atakum Belediye Meclisi'nden 87 milyon 500 bin TL borçlanma izniyle kredi kullanmak için de yetki istemişti. Borclar nedeniyle belediyede kemer sıkma politikası uygulandığını vurgulayan Türkel şunları söyledi: "Belediyeyi devir aldıktan sonra önceliğimiz personel maaşlarını ödemek oldu. İlk üç ay belediye personelinin maaşlarını ödemek için, kemer sıkma politikası uyguladık.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel

"ESNAFA OLAN BORCU ÖDEYECEĞİMİZ ZAMAN BU TABLOYLA KARŞILAŞTIK"

Gece gündüz demeden çalıştık. Çünkü emekçilerimizin hakkı, bizim önceliğimiz. En değer verdiğimiz konu, emekçilerimizin maaşlarını almasıydı. Önceki dönemden kalan borçları, esnafa olan borçları tabii ki ödeyeceğiz. Esnafa olan borcun ödenmesi ile ilgili masa kurduğumuz bir zamanda, bu tabloyla karşı karşıya geldik."

"HERKESE ANINDA ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Borçların belirli plan dahilinde ödeneceğini belirten Başkan Türkel şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin mali durumu nedeniyle, yüklü miktarda alacağı olan herkese anında ödeme yapılması mümkün değil. Bugün yapılan haciz ve muhafaza işlemine konu icra dosyasında borç 3 milyon TL civarında olmasına karşılık, 42 bin 500 TL bedel takdir edilen makam odasındaki malzemeler haciz edilmiştir.

"BORÇLARIMIZI ÖDEYECEĞİZ"

Alacaklıların art niyeti, bu bedelin paraya çevrilmesi halinde alacağını hiçbir şekilde karşılamayacağı halde muhafaza kararını uygulatmasından anlaşılmaktadır. Manevi ve psikolojik baskılarla, öncelikli alacaklı olmaya çalışmaktadırlar. Biz kimseyi ayırt etmeden, kamu yararı gözeterek, esnafımızın lehine bir planlama çıkaracağız ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Devlette devamlılık esasını unutmak mümkün değil. Esnafımız ile bire bir görüşmeye başladığımız bu zamanda bu tablo ile karşılaşmak üzücü.

"ESNAFIMIZIN DA HAKKINI KORUYACAĞIZ"

Atakum halkının iradesi ile seçilen bir belediye başkanı olarak kamunun yararını gözetirken, esnafımızın da hakkını koruyacağız. Atakum Belediyesi'nin alacağı da vereceği de, Atakum halkınındır. Atakum Belediyesi itibarını korumak için en doğru şekilde ödeme planını yapacağız. Atakum Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek bir belediye olacaktır. Ben her zaman Atakum halkının menfaatlerini korumak ve hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağım."