Şanlıurfa'nın Yeni Emniyet Müdürü Atilla Aksoy - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'nın Yeni Emniyet Müdürü Atilla Aksoy

Şanlıurfa\'nın Yeni Emniyet Müdürü Atilla Aksoy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici'nin yerine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 1973 yılında Elazığ'da doğan Aksoy, 1996 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş ve çeşitli emniyet müdürlüklerinde görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Aksoy, 14 Eylül 2021'de 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir.

29.11.2024 11:26
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Isparta İl Emniyet Müdürü olarak atanan Erdem Bildirici'nin yerine Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy atandı.

Şanlıurfa'ya atanan Atilla Aksoy 1973 yılında Elazığ'da doğdu. Eğitim hayatını memleketinde tamamlayan Aksoy, Polis Akademisi'nden 1996 yılında mezun oldu ve komiser yardımcısı olarak Bursa'da göreve başladı.

Sakarya, Erzincan, ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve tanık koruma daire başkanlıklarında şube müdürü, başkan yardımcısı ve başkan vekili olarak görev yaptı.

Bir süre Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 14 Eylül 2021 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Aksoy, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev aldı.1 Ağustos 2023 tarihinden beri Ordu İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Atilla Aksoy, Cumhurbaşkanlığı'nın 28 Kasım 2024 tarih ve 2024/403 sayılı kararıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Aksoy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'nın Yeni Emniyet Müdürü Atilla Aksoy - Son Dakika

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