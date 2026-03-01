Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir - Son Dakika
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

Avrupa\'dan aykırı ses: İran\'ın bombalanması Trump\'a petrol getirir
01.03.2026 18:37
İspanya Milletvekili Irene Montero, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran politikalarını ve Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Montero, "İran'ın bombalanması ve yaptırımlar kadınlara özgürlük getirmez, Trump'a petrol getirir. Trump 21. yüzyılın Hitler'idir" dedi.

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü. ABD tarafında ise 3 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken dünyadan da ABD-İsrail operasyonlarında tepki gelitor.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA AYKIRI SES

İspanya Milletvekili Irene Montero, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada İran'a yönelik bombardıman ve yaptırımlara tepki gösterdi. Montero, askeri müdahalelerin ve ekonomik yaptırımların kadınlara özgürlük getirmeyeceğini savundu.

"BOMBARDIMAN TRUMP'A PETROL GETİRİR"

"İran'ın bombalanması ve yaptırımlar kadınlara özgürlük getirmez, Trump'a petrol getirir" diyen Montero, ABD'nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

"TRUMP 21. YÜZYILIN HİTLER'İDİR"

Montero konuşmasında, "Trump 21. yüzyılın Hitler'idir. ABD tecrit edilmelidir. Biraz onurunuz olsun" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Politika, İspanya, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 250934 250934:
    Çok Erkekten daha Mert kadınmış. 100 0 Yanıtla
  • Yasar Ertas Yasar Ertas:
    İslam ülkelerinin diyemedigini İspanya söylüyor 82 0 Yanıtla
  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Bu açıklamaları Alman Belçika Hollandalı Fransız vb duyamazsın helal olsun 58 0 Yanıtla
  • 232442Ry 232442Ry:
    On numara tesbit. Tebrikler. 28 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    diline yüreğine sağlık Ablacım 12 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.