Avrupa\'dan aykırı ses: İran\'ın bombalanması Trump\'a petrol getirir

ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nda 24 saat geride kaldı. İran Dini Lideri Hamaney, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü. ABD tarafında ise 3 askerin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede bu gelişmeler yaşanırken dünyadan da ABD-İsrail operasyonlarında tepki gelitor.
İspanya Milletvekili Irene Montero, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada İran'a yönelik bombardıman ve yaptırımlara tepki gösterdi. Montero, askeri müdahalelerin ve ekonomik yaptırımların kadınlara özgürlük getirmeyeceğini savundu.
"İran'ın bombalanması ve yaptırımlar kadınlara özgürlük getirmez, Trump'a petrol getirir" diyen Montero, ABD'nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi.
Montero konuşmasında, "Trump 21. yüzyılın Hitler'idir. ABD tecrit edilmelidir. Biraz onurunuz olsun" ifadelerini kullandı.
