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Avrupa Komisyonu Başkanı, Macaristan'ın Ukrayna yardımını veto etmesine çözüm bulacaklarını söyledi - Son Dakika
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Avrupa Komisyonu Başkanı, Macaristan'ın Ukrayna yardımını veto etmesine çözüm bulacaklarını söyledi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nde Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım paketini veto etmesine değinerek, bir sonraki zirvede çözüm bulacaklarını belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirvede Orta Doğu'daki durumun masaya yatırıldığını ve üyeler arasında farklı görüşler olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Macaristan\'ın Ukrayna yardımını veto etmesine çözüm bulacaklarını söyledi
15.12.2023 - 21:04,
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısında, Macaristan'ın "Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini" veto etmesine değinerek, "Bir sonraki zirvede ne olursa olsun elimizde hazır bir çözüm olacak" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise, zirvede Orta Doğu'daki durumun masaya yatırıldığını belirterek, "AB Konseyi üyeleri arasında duraklama, insani duraklama ve insani ateşkesi içeren farklı görüşler var" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan ve AB üyesi ülkelerin liderlerinin bir araya geldiği AB Konseyi Zirvesi'nin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, zirvede alınan kararlara değinen Leyen, "Birden fazla krizle sarsılan dünyada, bu istikrara yapılan bir yatırımdır. Kıtamızın güvenliğine yapılan bir yatırımdır, ma elbette aynı zamanda kıtamızın refahına yapılan bir yatırımdır. Dimdik ayakta duran ve birlik içinde olan demokrasilere yapılan bir yatırımdır" dedi.

"Öncelik Ukrayna"

AB bütçesinde önerilen revizyona değinen Leyen, 2021 yılından 2027 yılına kadar sürecek olan mevcut uzun vadeli bütçenin Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mevcut krizlerden önce tasarlandığını belirtti. Önceliğin Ukrayna olduğunu belirten Leyen, daha sonra göç, rekabet gücünün artırılması, doğal afetler ve insani kriz konularının ele alınacağını sözlerine ekledi. Leyen, 26 ülkenin masadaki teklif üzerinde mutabık kaldığını kaydederken, "Bu iyi bir sonuç" sözlerinin ardından zor seçimler yapılması gerektiğini de vurguladı.

Macaristan'ın Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesine de değinen Leyen, komisyonun bir sonraki zirveye kadar olan süreyi değerlendireceğini belirterek, "Bir sonraki zirvede ne olursa olsun elimizde hazır bir çözüm olacak" dedi.

"Genişlemenin barışa, güvenliğe ve refaha yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, bu haftaki zirvenin Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılması kararı nedeniyle tarihi bir boyuta sahip olduğunu söyledi. Michel, "Genişlemenin barışa, güvenliğe ve refaha yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu Avrupalı vatandaşlarımıza, aday ülkelerin vatandaşlarına ve dünyanın geri kalanına gönderdiğimiz çık güçlü siyasi mesajdır" şeklinde konuştu.

Michel, 27 ülkeden 26'sının önerilen bütçe revizyonunu desteklediğini belirterek, önümüzdeki yıl herkesi bir araya getirmek üzere özel bir zirve düzenleneceğini aktardı. Masadaki teklifin "çok iyi dengelenmiş" olduğunu ifade eden Michel, teklifin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini ve göç ile savunma gibi öncelikleri de dikkate aldığını söyledi. Michel, "Ukrayna'yı mali imkanlarla destekleme sözümüzü yerine getireceğimiz konusunda son derece emin ve iyimserim" ifadelerini kullandı.

"Bazı üyelerimiz Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan saldırıları kınamamız gerektiğini söyledi"

Zirvede Gazze Şeridi'ndeki durumun da tartışıldığını aktaran Michel, "İsrail'in kendini savunma hakkının uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini tekrarlıyoruz" diyerek, "Bazı üyelerimiz haklı olarak Batı Şeria'da yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik artan saldırıları kınamamız gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Gazze Şeridi'nde insani destek ve yardımın garanti altına alınması gerektiğini yineleyerek, "AB Konseyi üyeleri arasında duraklama, insani duraklama ve insani ateşkesi içeren farklı görüşler var. Bazı üyeler duraklama, bazı üyeler insani bir duraklama, bazı üyeler ise insani bir ateşkes yönünde görüş bildiriyor" dedi.

Temel noktanın iki konuyla bağlantılı olduğunu belirten Michel, "İnsani yardım konusunda daha fazla destek ve yardım sunmaya yönelik ortak taahhüt ve yardım için insani erişimin açık olmasını sağlamak. Diğer nokta ise, AB'nin iki devletli bir çözüm için siyasi sürece olan bağlılığını yinelemektir" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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Ursula von der Leyen, Macaristan, Ukrayna, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa Komisyonu Başkanı, Macaristan'ın Ukrayna yardımını veto etmesine çözüm bulacaklarını söyledi - Son Dakika


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