\'\'Ayakkabı dağıtımı\'\' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi\'nden yanıt

Mustafa POLAT:

Gaziantepliyim ve Gaziantep’te yaşıyorum. Ayrıca tek oyum da akpye gitmemiştir. Ancak bu adamın yaptığını Türkiye’de tapan bir tane daha belediye başkanı yok. Takdir alan her öğrenciye, her yıl ayakkabı ve her 4 yılda bir bisiklet veriyor ve dediği gibi en kaliteli ayakkabı ve bisikleti. Şahinbey’den ekmek çıkmaz muhalefet için.