''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt - Son Dakika
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Politika

''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt

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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin ilçe nüfusunun 936 bin olmasına rağmen 1 milyon 180 bin ayakkabı dağıttığı, ayakkabıların alındığı şirkete 19 milyon lira ödendiği iddialarına yanıt geldi. Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Bir yılda dağıtıldığı iddia edilen ayakkabılar her yıl yaklaşık 150 bin adet olmak üzere sekiz yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en ekonomik şekilde piyasadan temin edilmiştir.'' denildi.

21.08.2024 21:33
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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin ilçe halkına yönelik ayakkabı ve bisiklet dağıtımı tartışmalara neden oldu. Belediyenin 936 bin nüfuslu ilçede 1 milyon 180 bin ayakkabı dağıttığı iddia edildi. İddialara Şahinbey Belediyesi'nden açıklama geldi.

"AYAKKABILAR EN EKONOMİK ŞEKİLDE PİYASADAN TEMİN EDİLMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir televizyon kanalında Belediyemizin ilçemizde bulunan öğrencilere karne hediyesi olarak verdiği spor ayakkabıları, Çanakkale ziyaretleri ve bisikletlerle ilgili olarak yapılan asılsız iddialarla ilgili; yayında bir yılda dağıtıldığı iddia edilen ayakkabılar her yıl yaklaşık 150 bin adet olmak üzere sekiz yılda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmıştır. En kaliteli ayakkabılar en ekonomik şekilde piyasadan temin edilmiştir.

"BİSİKLET DAĞITIMLARININ İMZALI TUTANAKLARI MEVCUT"

Yine aynı yayında bahsedilen Çanakkale ziyaretleri ise 2015 yılından beri sürdürülmektedir. Ecdadımızla öğrencilerimizi buluşturmayı ve tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğimiz bu ziyaretlerden şu ana kadar 203 bin 57 öğrencimiz ve aileleri yararlanmıştır. Bu seyahatler uçakla ve en ekonomik koşullarda gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetimiz de tüm hizmetlerimiz gibi Sayıştay denetiminden geçmiştir. Yayında bahsi geçen bisiklet dağıtımı ise Belediyemiz tarafından 2019 yılından beri sürdürülmektedir. Bisiklet dağıtımlarının tamamının imzalı tutanakları mevcuttur.

Ayrıca bu asılsız iddialarda bulunan kişilerin hayalini bile kuramayacağı ve birçok Büyükşehirde dahi uygulanmayan proje ve hizmetleri, bir ilçe belediyesi olarak hayata geçirdiğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Bir basın açıklamasına sığdırılamayacak bu hizmetlerimizi kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimizi de ayrıca ifade ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarımız sadece Gaziantep'te değil, tüm Türkiye'de takdir ve ilgi ile takip edilmektedir. Bu tür mesnetsiz iddialarla hedef alınmamızın nedeninin tam da bu olduğunu değerlendirmekteyiz.

Tek kuruş dahi borcu olmayan; yüzlerce hizmeti ve sosyal belediyecilik projeleriyle yıldızı her geçen parlayan Belediyemiz, örnek çalışmalarına tüm bu mesnetsiz iddialar ve engelleme çabalarına rağmen devam edecektir. Bu mesnetsiz iddialarda bulunan gazeteciler ve yayınlarla ilgili gerekli tüm hukuki süreçler ivedilikle başlatılacaktır. Ayrıca bu asılsız iddialarla ülke gündemini meşgul eden gazetecileri ilçemizi ziyaret etmeye ve hizmetlerimiz konusunda halkımızın nabzını yerinde tutmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'Ayakkabı dağıtımı' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
'Ayakkabı dağıtımı' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
\'\'Ayakkabı dağıtımı\'\' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi\'nden yanıt

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, 3-sayfa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa POLAT: Gaziantepliyim ve Gaziantep’te yaşıyorum. Ayrıca tek oyum da akpye gitmemiştir. Ancak bu adamın yaptığını Türkiye’de tapan bir tane daha belediye başkanı yok. Takdir alan her öğrenciye, her yıl ayakkabı ve her 4 yılda bir bisiklet veriyor ve dediği gibi en kaliteli ayakkabı ve bisikleti. Şahinbey’den ekmek çıkmaz muhalefet için. 114 14 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Gerçekten ihtiyaç sahibine gidiyorsa tartışmak bile ayıptır. 84 4 Yanıtla
  • Beykozlu: Acaba kimin parasını kime dağıtıyor 9 68 Yanıtla
  • Mustafa Akçay: Adam çatır çatır cevap vermiş helal olsun 62 5 Yanıtla
  • Kamil ÖZCAN: Fatma Şahin yüzünden büyükşehir belediye başkanı yapmadılar bu adamı çok zeki ve becerikli bir başkandır %100 dürüst diyemem ama Gaziantep Şahinbey i şehir yaptı bu adam Karnesini götürmeyen hiç bir öğrenciye ayakkabı bisiklet vermediler süt dağıtacağım deyip dağıtmayanlar yanından bile geçemez..... 47 6 Yanıtla
  • Müslüm Demircan: Gerçekten adam gibi adam bizim gibi başkanı olmayanda inşallah nasip olur üniversite öğrencilerine birinci dönem 4000 bin ikinci dönem 4000 bin dağıtı ayakkabı Psikleti dağıtıyor fakir fukara hiç çevirmez evleri yıkılan bölgelere değerine göre ödeme adam adam gibi bir dünem daha inşallah başkanı bırakmayiz muhalefet için bu işten ekmek çıkmaz 26 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: o zaman bu belediyenin hiç borcu yok kasasında para varsa olur borcu varken bunları yapıyorsa olmaz 15 2 Yanıtla
    Müslüm Demircan: Borcu yok sanırım hiç açıklama gelmedi ama Şahinbey bu başkan Şahinbey eti 7 0
  • Engin Daşlıca: lan bu adam harbi dağıtıyor takdir alan her öğrenciye bence iyi ediyor şimdi kaç para bir ayakkabı 14 0 Yanıtla
  • null: Londrada lüks otelde o parayı içkili baloda yeseydi takdir toplardı,bata bata fakirin çoçuğuna verilen ayakkabımı battı,belediyenin borçuda yokmuş.. 11 1 Yanıtla
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