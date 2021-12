Aydemir AK Dava siyaset yaklaşımını paylaştı - Son Dakika

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında siyasi, ekonomik gündemi ele aldı, hassas bir süreçten geçildiğini belirterek herkesin dikkatli bir dil kullanması çağrısında bulundu.

Aydemir'den hak ve adalet vurgusu

AK Parti ve Cumhur ittifakının herhangi bir mesele ve iddiayı gündeme getirirken mutlaka bilgi ve belgeyle kamuyu aydınlattığına işaret eden Milletvekili Aydemir, hakkı ve adaleti üstün tuttuklarını, hakikatlerin üstünü açtıklarını ve yalnız gerçekleri dile getirdiklerini vurguladı.

Siyasette ahlaki ve vicdani eksen

Siyasetin ahlaki ve vicdani bir eksen ve duyarlılık gerektirdiğini, AK Davanın kırmızı çizgisini 'ne aldatan ne de aldanan olmamak' hakikatinin oluşturduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Aldatanlar bir gün mutlaka aldatılırlar ve aldanırlar. ' kaydını düştü.

Ak Partinin siyasetteki vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Hakkı adaleti üstün tutacağız. Hakikatlerin üstünü açacağız. Gerçekleri konuşacağız. Milletimizi aldatmayacağız. Yalnız doğruları söyleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz hali çok berrak biçimde izah edeceğiz ki, insanlarımıza net bir fotoğraf sunmuş olalım. Aksi halde aldatan pozisyonuna düşen aldanır. Bunu hep söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile ile altını çizerek söylüyor. Bizim siyasetteki vurgumuz budur. ' dedi

Erzurum'a davet

Konu ve dikkat yoğunluğunun Erzurum olduğu basın toplantısında, Palandöken'de kış Sezonunun açıldığı müjdesini paylaşan Milletvekili Aydemir, ildeki turizm yatırımlarına dikkat çekerek, Erzurum'un Dünya Kış Turizm ve Sporları literatüründe ilk on içinde bulunduğunu belirtti ve herkesi kış turizm ve sporları imkanından yararlanmak adına Erzurum'a davet etti.

'Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

Erzurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Winter Universiade 2011 kaydında öngördüğü ve hayata geçirdiği yatırımlarla Kış Turizm ve Sporlarında bir dünya merkezi olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Dadaşlar olarak sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha minnettarlığımızı kaydediyoruz. ' dedi.

Aydemir ve Başkan Sekmen Bilgiç'i ziyaret etti

Basın toplantısı sonrasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le birlikte TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i makamında ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 'Hizmetleriyle Erzurum'un çehresini değiştiren başkanımızla birlikte TBMM Başkanlık divanını kayak için Palandöken'e davette bulunduk. ' paylaşımını yaptı.

Kazakistan'ın bağımsızlık günü kutlaması

Basın toplantısında Kazakistan'ın 30'uncu Bağımsızlık yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Kazakistan'ın bağımsızlık coşkusunu paylaştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aydemir İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili paylaşım yaptı

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "terörle iltisaklı isimlerin istihdam edildiğine yönelik" onlarca kaydın çıktığını belirtti. Bu belgelere rağmen Millet İttifakı'ndaki bazı isimlerin bu gerçeği kabul etmediğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, kendilerinin bu iddiaları gündeme getirirken hukuki belgelerle konuştuklarını söyledi. Milletvekili Aydemir, "İttifakın parçası olacağım diye gerçeği kapatırsanız, siz hakikatten bütün bütün uzak düşmüş olursunuz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ağırlığını Erzurum oluşturdu

Milletvekili Aydemir, seçim bölgesi Erzurum'da kayak sezonun başladığını da vurguladı. Palandöken'in dünyada eşi az görülür bir kayak pistine sahip olduğunu dile getiren Aydemir, "40 kilometreyi bulan devasa bir uzunluk. Erzurum'un bir özelliği var, uçaktan indiğinizde 10 dakika sonra pistin başındasınız." dedi. Aydemir, sömestr tatilinde herkesi Erzurum'a davet etti.

Aydemir Erzurum davetini yineledi

Basın Toplantısında herkesi Erzurum'a davet eden Milletvekili Aydemir, ' Kış ayları başladı. Erzurum'da kayak sezonu da başlamış oldu. Erzurum dediğinizde Palandöken çağrışımı yapar. Palandöken dediğinizde Dünyada benzeri az görülür bir kayak pistinin varlığı gözünüzün önüne gelir. 40 kilometreyi bir pist uzunluğu, devasa bir pist. Eşi ve menendi yok bir pist. Erzurum'un bir özelliği var. Uçaktan indiğinizde on dakika sonra pistin başındasınız. Bu kadar yakın. Sayın Cumhurbaşkanımızın müzaharetiyle Erzurum'daki hava limanını Türkiye'de ilk üç havalimanı arasına girdi. Her türlü hava koşullarında uçak iniş ve kalkışının yapılabileceği hale getirildi. Şartlar ne olursa olsun uçaklar inip kalkabiliyor. Dolayısıyla, 'Erzurum'a gideriz, kar yağar, sis olur, uçak kalkmaz, sıkıntı yaşarız' gibi bir sorundan kimse bahsedemez. Biz Erzurum'a herkesi bekliyoruz. Kış Spor ve Turizm tesislerimiz dünya normlarının çok üstünde ve mükemmel. Çok sayıda nitelikli konaklama tesislerimiz, otellerimiz var. Valilik ve Büyükşehir Belediyemizin palandökende gerçekleştirdikleri yatırımlar ve kurdukları tesislerle sunulan imkanlar her kesimin takdirini topluyor. ' dedi.

Aydemir'den Erzurum Büyükşehir'e övgü

Dağın özelleştirilmesinden sonra Büyükşehir Belediyesinin bu alanda dünyada gıpta ile takip edilen tesislere kavuştuğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Palandöken'in özelleştirilmesinden, Büyükşehir Belediyemizin burayı sahiplenmesinden sonra, Erzurum ve Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler hayranlıklarını gizleyemiyorlar ve bir sonraki seneyi iple çekiyorlar. Buradan bütün insanlarımıza seslenerek diyoruz ki, gelin bu nimeti paylaşın. Erzurum'a gelin bir enerji yüklenin. Sömestr tatilini mutlaka Erzurum'da değerlendirin. kış ve kayak sevkini yaşamak, çocuklarına yaşatmak isteyenleri Erzurum'a davet ediyoruz. ' çağrısını yaptı.

Aydemir'den Türk dünyası ve gönül coğrafyası nitelemesi

Kazakistan'ın Bağımsızlık Gününü kutlayan Milletvekili Aydemir, 'Kazakistan'ın 30'uncu kuruluş yıldönümü. Kazakistan'ın bağımsızlık günü. Kazakistanlı kardeşlerimin coşkusunu paylaşıyoruz. Türk varlığını çok yüksek noktalarda tutuyorlar. Onlarla iftihar ediyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti Dünya durdukça dursun.' diye konuştu.

Aydemir: 'Gurur duyuyoruz'

Milletvekili Aydemir, 'Bu güzide Türk Cumhuriyetini ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Bununla da ayrıca gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasına dönük yaklaşımı eşi ve emsali az görülür bir yaklaşımdır. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Ben aynı zamanda TÜRKPA üyesi olarak bunun altını çiziyorum. Türk Dünyası'na yaklaşımda geldiğimiz nokta herkesin iftihar edeceği bir noktadır. Bir millet şuuru içerisinde yaşayanlar için söylüyorum, sadece Türk Kimliği için de değil, gönül dünyamız bize çok şey ifade ediyor. Onlar da bu gelişmeleri gururla takip ediyorlar. Macaristan gözlemci olarak bu teşkilatın içerisinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öyle. Bütün Türk Devletleriyle ve bize yüreğini raptetmiş, milletimizin milletler camiasında bulunduğu süre içerisinde hep böyle nizam var olsun, dünyanın nizam içerisinde olması için gayret sarf etmesinden huzur duyan, mutluluk duyan herkes bu birlikteliğe, bu gönül birlikteliğine yüreklerini açıyorlar. Biz de yüreğimizi onlara sonuna kadar açmışız. Bu vesile ile Bütün Türk Cumhuriyetlerine ve bütün Gönül coğrafyamıza muhabbetlerimizi sunuyoruz.

Bütün insanlığa millet olarak huzur gelsin diye de niyazda bulunuyoruz. ' dedi.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milletvekili Aydemir, 'Ekonomide hassas süreçten geçildiğini belirten Aydemir, herkesin dikkatli bir dil kullanmasını istedi. Aydemir, ekonomi ile ilgili soruları da ilgililerin cevaplandırması gerektiğini kaydetti. - ERZURUM