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Aydemir: 'Muhalefet karalar bağlıyor' - Son Dakika

Aydemir: 'Muhalefet karalar bağlıyor'

09.12.2021 09:42
Aydemir: 'Muhalefet karalar bağlıyor'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerini değerlendirdi, görüşmelerde muhalefetin eser siyaseti karşısındaki tahammülsüzlüğünü vurgulayarak, 'Karalar bağlıyorlar' nitelemesinde bulundu.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçelerini değerlendirdi, görüşmelerde muhalefetin eser siyaseti karşısındaki tahammülsüzlüğünü vurgulayarak, 'Karalar bağlıyorlar' nitelemesinde bulundu.

'Cumhurbaşkanımızın millet gönlünde özel ve güzide bir yeri var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet yüreğinde özel ve güzide bir yeri olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika, Avrupa, Türkmenistan, Katar başta olarak uluslararası bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiğini, bunları Millet için yaptığını vurgulayarak, 'Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır. ' dedi.

İçişleri Bakanı kaydında terörle mücadelede tarih yazıldığını, Bilişim teknolojisi ve sanayi alanında gençlere ufuk kazandırıldığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Biz yatırım, muhalefet ise kavga yapıyor. Aramızdaki fark budur.' ifadelerine yer verdi.

Basın toplantısının önemli bir bölümünü Erzurum ve Palandöken Kış Turizmine ayıran Milletvekili Aydemir, TBMM'den tüm ülkeye çağrı yaparak, 'Kış spor ve turizminin zevkini yaşamak isteyen herkesi Erzurum'a davet ediyoruz. ' dedi.

'Meclisi çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğünü anımsattı. Basın toplantısı düzenleyerek, bütçe görüşmelerinde muhalefetin tahammülsüzlüğüne vurgu yapıp, "Meclisi çalıştırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi

'İçişleri bakanlığı bizim şeref varakalarımızdan'

Muhalefet partilerinin "hazımsızlıklarının ve çekememezliklerinin görüşmelere yansıdığını" ileri süren Aydemir, muhalefetin görüşmelere "terörize bir zemin" oluşturduğunu savundu. "İçişleri Bakanı'mız yiğitliğin temsilcisi olan bir isimdir." diyen Milletvekili Aydemir, "Terörü yerle yeksan etmişiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, sayın içişleri bakanımızın çok dirayetli yaklaşımıyla. buna dönük bir tahammülsüzlük var. İçişleri Bakanlığı bizim şeref varakalarımızdan bir sayfadır. Buna tahammül edemiyorlar. Bununla birlikte Meclis Genel Kurul zeminini maalesef çekilmez hale getiriyorlar. Milletimiz bunu görüyor. CHP ve şürekasının tavrının meclisi çalıştırmamaya dönük olduğunu da bizatihi milletimiz görüyor. AK Parti hükümeti, bakanlıklar marifetiyle ülke halkına hizmetlerini sürdürürken tüm dünya Türkiye'yi gıpta ile takip ediyor. Sayın Soylu ve Sayın Varank'a müteşekkiriz." şeklinde konuştu.

'Gençlerimiz yatırımlarla özel ufuklar kazanıyor'

Milletvekili Aydemir, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hakikaten olmaz denilen şeyleri olduruyor. Bütün Dünyanın gıpta ile takip ettiği hizmetler veriliyor, yatırımlar kaydediliyor. Gençlerimiz, Teknofestlerle ifade bulan şekilde, zirve noktalara, özel ufuklara yöneldiler bakanlığımız kanalıyla. Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a minnettarız. ' dedi.

'ABD büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?'

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandığını, muhalefetin bundan dolayı karalar bağladığını söyledi. İmzalanan anlaşmalarla Türkiye'nin çok daha özel bir zemine yerleştiğini, ufkunun açıldığını belirten Aydemir, şunları kaydetti: "Böyle olunca da muhalefetin iktisadi açıdan beklediği o yıkım, çöküntü olmayacak. Bundan dolayı mutazarrır halleri var. Varsın beter olsunlar. Milletimiz müreffeh halde yaşasın, muhalefet varsın beter olsun. ABD büyükelçisiyle neredeyse haftada bir toplantı yapar hale geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Amerika büyükelçisiyle bir ayda dört defa görüşme yapmış. Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen. Milletimiz bunu o şaşmaz zihin terazisine koyuyor, Allah'ın izniyle seçim zemininde de gereken dersi verecek. Şimdiden biz bunları görüyoruz."

'Milletimiz seçimde muhalefete dersini verecek'

Milletvekili Aydemir, 'Biz ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız Dünyayı geziyor. Yakın zamanda Türkmenistan'daydık. Orada çok sayıda ülke ile yapılan anlaşmalar var. Ondan öncesinde Afrika'daydı Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonrasında Avrupa'ya gitti, Roma'da Dünya liderleriyle görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız bunları millet adına yapıyor. Şimdi Katar'da. BAE ile Türkiye'de görüşmeler yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne adına, millet adına. Halkımız daha müreffeh halde yaşasın diye. Biz bunları yaparken, muhalefet ABD Büyükelçisiyle toplantılar düzenliyor, kendi içlerinde bir insicam yok. Kavga, gürültü var, bunlarla uğraşıyor muhalefet. Bunu milletimiz görüyor. Milletimiz o şaşmaz zihin terazisine koyuyor. Allah'ın izniyle seçim döneminde de gerekli dersi verecek. ' vurgusunda bulundu.

'Erzurum'da kış spor ve turizm sezonu başlıyor'

Erzurum Palandöken'de Kış Kayak Sezonunun 10 Aralık'ta açılacağı, 31 Mart'a kadar devam edeceği müjdesini veren Milletvekili Aydemir, Erzurum Kış turizminin merkezi, odağı olan bir şehir. Palandöken de dünyada isim yapmış bir zirve. Allah nasip ederse 10 aralık itibariyle kış sezonunu çok coşkulu bir biçimde açacağız. Çok sayıda yerli ve yabancı kayaksever Palandöken'de buluşacak. ' dedi.

'Palandöken küresel bir destinasyon'

Palandöken'in gerek doğal ve gerekse tesisleriyle Dünya'nın en gözde Kayak Merkezleri arasında yer aldığını, Kış Turizminde küresel bir destinasyon haline gelidğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Palandökendeki pistler dünyanın en uzun pisti durumunda. En berrak, en temiz ve en rahat kayılabilir pist durumunda. Bütün Dünya Palandöken'i biliyor ve yöneliyor. ' diye konuştu.

Erzurum'a ulaşım kolaylığı ve gerçekleştirilen yatırımlar

Gerek yurt içi ve gerekse yurtdışından Erzurum'a her şartta ulaşımın kesintisiz devamı için önemli bir yatırım gerçekleştirildiğini, Erzurum havalimanının CAT3 sistemiyle uluslararası düzeyde ulaşımın gerçekleştirildiği bir ulaşım odağı haline getirildiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Bir özel çalışma yaptık, bu dönemde yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, Havalimanının uluslararası ölçekte bir konuma getirdik, CAT3 sistemini kurduk. Artık her türlü hava şartlarında uçakların inip kalkabileceği bir vasat var. Dolayısıyla Dünyanın her tarafından kayakseverler Erzurum'a gelebiliyorlar.' dedi.

Aydemir'den Palandöken'e davet

Erzurum ve Palandöken'de kış sezonuna yönelik uluslararası düzeyde pek çok etkinliğin düzenleneceğini belirten Milletvekili Aydemir, Allah nasip ederse, 17 -19 aralık tarihlerinde Aysberg Festivali yapılacak. Ünlü sanatçılar Palandöken'de buluşacak. Herkesi, bütün insanlarımızı Palandöken'e bekliyoruz. Kış zamanlarında, zeminlerinde gelip özel bir enerji yüklenmelerini hususen talep ediyoruz. 10 aralık - 31 Mart arasında Kış sezonu devam edecek. Bu zaman diliminde Okullar da tatil oluyor. Şimdi pandemi şartları da çok rahat bir hale geldi. Kayakseverler için zemin çok çok uygun. Herkesin Palandöken'de kış spor ve turizm zevkini yaşamasını istiyoruz. ' çağrısında bulundu.

'Erzurum her mevsimde bir başka güzel'

Erzurum'un yalnızca Kış özellikleriyle değil yaz aylarında yayla, botanik, doğa, tracking,, tarih, kültür, sağlık, termal gibi her türlü turizm alanında da cazibe barındırdığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Evet Antalya'mız Var, İzmir'imiz var, vatanımızın her sathı turizme uygun. Ama biz altını çiziyoruz ki Erzurum hem yazın hem de kışın turizm merkezidir.' dedi.

Aydemir 8 Aralık Yargı Çalışanları Günü'nü kutladı

Milletvekili Aydemir, basın toplantısının son bölümünde Yargı mensuplarının 8 Aralık Yargı çalışanları Günü'nü kutladı, 1953 yılında faaliyete geçen Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 68'inci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, 'Tarım zemininde bolluk ve bereket varsa, bunda DSİ'nin katkısı çok büyüktür. Sayın Genel Müdür şahsında tüm DSİ çalışanlarını tebrik ediyoruz. ' kaydını düştü. - ERZURUM

Aydemir: 'Muhalefet karalar bağlıyor'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Muhalefet karalar bağlıyor' - Son Dakika


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