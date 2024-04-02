Aydın\'ın Efeler ilçesinde kadın muhtar sayısı arttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seçilen muhtarların listesi askıya çıkarılırken geçtiğimiz dönem 4 olan kadın muhtar sayısı bu dönemde 9'a yükseldi.
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Aydın'da resmi seçim sonuçları açıklanırken, merkez ilçe Efeler'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra mahalle muhtarlıklarının da kazananları belli oldu. 226 bin 802 seçmenin bulunduğu Efeler'de vatandaşlar muhtarlıklar için oy kullanırken, İl Seçim Kurulu verilerine göre bu dönemde kadın muhtarların sayısında artış yaşandı. 83 mahallesi bulunan Efeler'de geçtiğimiz dönem ilçe genelinde bulunan 4 kadın muhtar sayısı bu dönemde 9'a yükseldi.
Geçtiğimiz dönem seçilen Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Girne Mahallesi Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, Mesudiye Mahallesi Muhtarı Funda Şenemre, Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu bu dönemde de yeniden muhtar seçilerek güven tazeledi. Kadın muhtar sayısı artan Efeler'de ayrıca Dereköy Mahallesi'nde Nilüfer Özbaş, Kurtuluş Mahallesi'nde Funda Utaş, Yedi Eylül Mahallesi'nde Özlem Öz, Efeler Mahallesi'nde Elif Cesaretli ve Meşrutiyet Mahallesi'nde Şefika Uysal seçildi.
"83 mahallenin muhtarları belli oldu"
Aydın İl Seçim Kurulu'nda askıya çıkarılan muhtarlık listelerine göre Adnan Menderes Mahallesi'nde Sedat Uygun, Alanlı Mahallesi'nde Yalçın Savran, Armutlu Mahallesi'nde Kazım Bilir, Aşağıkayacık Mahallesi'nde Mehmet Yaşar, Ata Mahallesi'nde Selami Bozat, Bademli Mahallesi'nde Saim Nuri Gökcen, Baltaköy Mahallesi'nde Yakup Uzan, Böcek Mahallesi'nde Ahmet Öztürk, Cuma Mahallesi'nde Bekir Aydoğdu, Çayyüzü Mahallesi'nde Mehmet Kurt, Çeştepe Mahallesi'nde Taner İlksoy, Çiftlikköy Mahallesi'nde Kadir Şadılı, Dalama Yeniköy Mahallesi'nde Kenan Akbay, Dalama Mahallesi'nde Oktay Güngör, Dereköy Mahallesi'nde Nilüfer Özbaş, Doğanköy Mahallesi'nde İsmail Kıymaz, Eğrikavak Mahallesi'nde Emin Uçak, Emirdoğan Mahallesi'nde Şenol Evran, Gödrenli Mahallesi'nde Mustafa Öztürk Ayyıldız, Gölcük Mahallesi'nde Ünal Camuz, Gölhisar Mahallesi'nde Mehmet Karagöz, Güzelhisar Mahallesi'nde Mustafa Benli, Ilıcabaşı Mahallesi'nde Alim Tarım, İlyasdere Mahallesi'nde Tuncay Öztürk, İmamköy Mahallesi'nde Şahin Evran, İstiklal Mahallesi'nde Muhterem Öztürk, Karahayıt Mahallesi'nde Yücel Şahin, Kenger Mahallesi'nde Bayram Ali Abaka, Kırıklar Mahallesi'nde Ahmet Önal, Kocagür Mahallesi'nde Orhan Akrancı, Kozalaklı Mahallesi'nde Murat Mutlu, Kuloğulları Mahallesi'nde Mehmet Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi'nde Funda Utaş, Kuyucular Mahallesi'nde Muzaffer Ergün, Mesutlu Mahallesi'nde Mehmet Çakıroğlu, Musluca Mahallesi'nde Mustafa Güleç, Ortaköy Mahallesi'nde Avni Eroğlu, Orta Mahalle'de İhsan Metinkale, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde Halis Hekimoğlu, Pınardere Mahallesi'nde Ahmet Ava, Savrandere Mahallesi'nde Rafet Adıgüzel, Serçeköy Mahallesi'nde Rıza Sarıkaya, Sıralılar Mahallesi'nde Fahri Yüksek, Şahnalı Mahallesi'nde Metin Solak, Tepecik Mahallesi'nde Hasan Karaca, Tepeköy Mahallesi'nde Mehmet Sürücü, Terziler Mahallesi'nde Ramazan Şen, Umurlu Mahallesi'nde Mehmet Yengi, Yağcılar Mahallesi'nde Veli Atanır, Yedi Eylül Mahallesi'nde Özlem Öz, Yılmazköy Mahallesi'nde Özkan Tosun, Yukarıkayacık Mahallesi'nde Ersöz Özcanlı, Zafer Mahallesi'nde Mustafa Saraç, Alatepe Mahallesi'nde Murat Kırlı, Ambarcık Mahallesi'nde Serkan Kocaçoban, Balıkköy Mahallesi'nde Muammer Akmaz, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Ören, Dağeymiri Mahallesi'nde Mahmut Sevi, Danişment Mahallesi'nde İsmail Efe, Efeler Mahallesi'nde Elif Cesaretli, Fatih Mahallesi'nde Yıldız Karataş Taşçıoğlu, Girne Mahallesi'nde Şule Çıvkaroğlu, Gözpınar Mahallesi'nde Mehmet Ugan, Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde Ünal Aktaş, Horozköy Mahallesi'nde Cüneyt Çoban, Işıklı Mahallesi'nde Işık Aydınlı, Kadıköy Mahallesi'nde Doğan Altan, Kalfaköy Mahallesi'nde Ergün Tekin, Karaköy Mahallesi'nde Mehmet Ali Yıldız, Kardeşköy Mahallesi'nde Yusuf Alvan, Kemer Mahallesi'nde Hüseyin İncitme, Kızılcaköy Mahallesi'nde Ali Aşkın Taş, Konuklu Mahallesi'nde Behsat Taşkın, Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde Murat Aksoy, Kuyulu Mahallesi'nde Ahmet Yurga, Merkez Yeniköy Mahallesi'nde Maşallah Arslan, Mesudiye Mahallesi'nde Funda Şenemre, Meşrutiyet Mahallesi'nde Şefika Uysal, Mimar Sinan Mahallesi'nde Gurbet Çamoğlu, Ovaeymir Mahallesi'nde Lokman Karataş, Şevketiye Mahallesi'nde Ahmet Şener, Zeybek Mahallesi'nde Mehmet Aker, Zeytinköy Mahallesi'nde Muammer Yanık muhtar oldu. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Aydın'ın Efeler ilçesinde kadın muhtar sayısı arttı - Son Dakika
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