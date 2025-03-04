Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Ankara'ya geleceğini duyurdu.

04.03.2025 17:32
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Ankara'ya geleceğini duyurdu. Altun ziyaret vesilesiyle ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın da canlı bağlantı ile açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara'yı ziyaret edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaret vesilesiyle ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirilecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'ya geliyor - Son Dakika

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