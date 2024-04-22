Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baykal-Amur Karayolu'nun 50. yılını kutladı - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baykal-Amur Karayolu'nun 50. yılını kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baykal-Amur Karayolu'nun (BAK) 50. yılını kutlayarak, karayolu projesine katkı sağlayanlarla görüştü. Putin, BAK projesinin doğunun kalkınmasında büyük rol oynadığını belirtirken, Aliyev ise Kuzey-Güney Koridoru'nun yeniden canlanmasının büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

22.04.2024 22:39
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baykal-Amur Karayolu'nun (BAK) 50. yılını kutlayarak, karayolu projesine katkı sağlayanlarla görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'da temaslarına devam ediyor. Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları görüşmenin ardından Baykal-Amur Karayolu'nun (BAK) 50. yılını kutlayarak, karayolu projesine katkı sağlayanlarla görüştü. Putin, BAK projesinin doğunun kalkınmasında büyük rol oynadığını belirterek, "BAK, 21. yüzyılın küresel politikasını belirledi ve ülkemizin Sibirya ve Uzak Doğu'yu geliştirmesi için yük taşımalarının Pasifik Okyanusu'na kadar ulaşmasına olanak tanıdı. Bugün Baykal-Amur hattının genişletilmesiyle ilgili katılımcıları tebrik etmek istiyoruz. Bu, zorlu ve önemli bir işti ve onlar bu başarıya imza attılar. Onları tebrik ediyoruz ve emekleri için minnettarız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babasının BAK inşaatındaki önemli rolü dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu'nun birinci katibi olarak BAK'ın inşasında büyük bir rol oynadı ve projenin tamamlanması için büyük çaba harcadı. Liderlik yetenekleri ve kişisel nitelikleri, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına önemli katkı sağladı" dedi.

"Avrasya ve küresel güney ülkelerinin kalkınması için önemlidir"

Putin, BAK'ın Rusya ve Azerbaycan arasındaki iş birliğini geliştirdiğini belirterek, "BAK, kuzey-güney ulaşım koridorunun bir parçasıdır ve kuzey-deniz hattını Basra Körfezi'ne birleştirecek bir hattır. Bu proje, Rusya ve Azerbaycan'ın işbirliği alanlarından biridir ve bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefler. BAK aynı zamanda geniş işbirliği imkanları sunar ve hızlı ekonomik ve sosyal gelişimi sağlamayı amaçlar. Avrasya ve küresel güney ülkelerinin kalkınması için önemlidir. Tüm ilgili devletleri bu projeye katılmaya davet ediyoruz ve bu projenin başarılı bir şekilde uygulanması için farklı milletlerin aynı hedef etrafında bir araya geldiğini göreceğimize inanıyoruz" dedi.

"Kuzeyden Hint Okyanusu'na kadar benzersiz bir ulaşım yolu sağlayabiliriz"

BAK'ın benzersiz bir altyapı örneği olduğunu belirten Aliyev ise, "2001'de Putin, Azerbaycan'ı ziyaret etti ve bu işbirliğinin başlangıcıydı. İki ülke arasındaki bu işbirliği hala devam ediyor. Biz BAK katılımcılarına, bu projede yer alanlara ve Rusya'nın ulaşım sektöründe yer alanlara, Haydaroviç adını taşıyan Anguriye kasabasındaki demiryolu istasyonunu görmekten gurur duyuyoruz. Bu proje, Sovyetler Birliği'nin neler yapabileceğini gösterdi ve BAK katılımcıları zor koşullarda çalışarak büyük iş başardılar. Bugün Rusya'nın temellerini atanlar benzersiz bir altyapı örneği oluşturdular ve bu 50 yıldan fazla süredir bölgesel ve uluslararası işbirliğine hizmet etmektedir" dedi.

Aliyev, Kuzey-Güney Koridoru'nun yeniden canlanmasının büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bugün büyük ulaşım projelerini gerçekleştiriyoruz ve Vladimir Putin'in de belirttiği gibi kuzey-güney uluslararası ulaşım koridorunun yeniden canlandırılması alanında siyasi, ekonomik, enerji, insani ve birçok başka alanda işbirliği yapıyoruz. Kuzey-güney uluslararası ulaşım koridorunu konuşurken, Putin ile detaylı bir şekilde tartıştık. Talimatlar verildi yetkililere ve temsilcilere. Yakın bir zamanda tüm konuların çözüleceğine inanıyorum ve yakın bir zamanda bir başka büyük ulaşım projesinin yeniden başlayacağına inanıyorum. Ayrıca Azerbaycan'da Azerbaycan-Rusya ve Azerbaycan- İran sınırlarını birleştiren bir demiryolu mevcut. Ancak taşıyıcıların talepleri, bu yolun yeni bir bölümünün inşa edilmesini gerektiriyor. Bu, taşıma kapasitesini arttırırsak kuzeyden Hint Okyanusu'na kadar benzersiz bir ulaşım yolu sağlayabiliriz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baykal-Amur Karayolu'nun 50. yılını kutladı - Son Dakika

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