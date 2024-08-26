Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 27 Ağustos tarihinde Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

26.08.2024 13:14
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 27 Ağustos tarihinde Ankara'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 27 Ağustos tarihinde Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Bayramov'un, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine gerçekleştireceği ziyarette ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ile bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor. Ayrıca, Azerbaycan- Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler de ele alınacak. İsrail ve Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmeler de değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, en son 5 Temmuz tarihinde Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerine inşa edilmiş ilişkilere sahip olan Türkiye ile Azerbaycan, 15 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle ikili ilişkiler "müttefiklik" seviyesine yükseltildi.

Toplam ticaret hacmi 7,6 milyar dolar

Türkiye'nin Azerbaycan'a 2023 yılında ihracatı 2,3 milyar dolar, Azerbaycan'dan ithalat seviyesi 5,3 milyar dolar olmak üzere, toplam ticaret hacmi 7,6 milyar dolar oldu.

Türkiye, Azerbaycan'da petrol dışı sektörlere en fazla yatırım yapan ülke

Yaklaşık 5 bin 770 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği Azerbaycan'da en fazla yabancı sermayeli şirkete sahip olan ülke Türkiye. Türkiye'de ise 2 bin 600'ün üzerinde Azerbaycan sermayeli şirket bulunmakta. Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye, Azerbaycan'da petrol dışı sektörlere en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunmakta. - ANKARA

Kaynak: İHA

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