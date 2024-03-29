Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Pavel Knyazev ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Pavel Knyazev ile bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Pavel Knyazev ile başkent Bakü'de görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Azerbaycan ile Rusya arasında ikili ve çok taraflı işbirliğinin yanı sıra bölgedeki mevcut durum ile ilgili konular masaya yatırıldı. Bayramov'un 2 ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğinin artmasına katkı sağladığını belirttiği toplantıda ayrıca Azerbaycan- Ermenistan barış meseleleri de ele alındı.
"Ülkelerin tek taraflı pozisyonlarını bölgeye yansıtması süreci aksatıyor"
Bayramov Knyazev ile görüşmesinde, Azerbaycan'ın bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (COP29) 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapması çerçevesinde yürütülen müzakere süreci ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çatışma sonrası dönemde bölgedeki mevcut duruma, Azerbaycan'ın bölgedeki barış ve imar çabalarına değinen Bayramov, "Barış sürecinin ilerlemesi yönünde yeni zorluklar oluşturan bir dizi adım atıldı. Bölgeden uzakta bulunan ülkelerin tek taraflı pozisyonlarını bölgeye yansıtması, süreci aksatıyor" dedi.
Bayramov, önümüzdeki günlerde yapılacak Avrupa Birliği, Ermenistan ve ABD ortak konferansının düzenlenme şekliyle ilgili endişelerini dile getirirken, şeffaf ve kapsayıcı olmayan bir ortamda yapılan toplantıların intikamcı ruh haline sahip Ermenistan'ı yeni provokasyonlara teşvik edebileceği konusunda endişelerini belirtti.
Karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Bayramov, Azerbaycan'ın mevcut durum ve zorluklara rağmen bölgesel barış ve istikrarın sağlanması konusundaki faaliyetlerini sürdürmede kararlı olduğuna dikkat çekti. - BAKÜ
Son Dakika › Politika › Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Görevli Büyükelçisi Pavel Knyazev ile görüştü - Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Kalaycı, vatandaşlarla bir araya gelerek Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. Ayrıca muhalefeti eleştiren Kalaycı, CHP'nin PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girdiğini söyledi ve vatandaşlardan AK Parti ve MHP adaylarına destek istedi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?