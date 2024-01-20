Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: "Biz Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla değil, kendi canımız kanımızla bu devleti kazandık"

Sovyet Ordusu'nun 20 Ocak 1990'daki katliamı sonrası 'Kara Ocak' olarak anılan günde Antalya'da ana töreni gerçekleştirildi

ANTALYA - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, 20 Ocak 1990 günü Sovyet ordusunun Azerbaycan'da gerçekleştirdiği katliamı sonrası ülkenin bağımsızlık mücadelesi kararı aldığını belirterek, "Bu tarihi gün her zaman her yıl kutlanmaktadır. Genç nesil bununla terbiye edilir ve anlatırız. Bize sadece SSBC'nin dağılmasıyla devlet nasip olmadı. Biz kendi canımızla kanımızla bu devleti kazandık. Bu gün de kendi kanımızla canımızla bu devleti korumaktayız" dedi.

Sovyet ordusunun 20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle 'Kara Ocak' olarak Azerbaycan tarihine geçen günde, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte İstiklal Marşı ve Azerbaycan'ın milli marşı okunmasıyla başlayan etkinliğe Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da katıldı. Memmedov, 20 Ocak'ta yaşananları ve bu günün kendileri için olan önemin anlattı.

"Yüzlerce insan hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı"

1990 yılında Sovyetler Birliği ordusunun yüzlerce insanı kurşunladığını belirten Reşad Memmedov "Yüzlerce insan hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Kendi devletinin ordusu kendi vatandaşına bu katliamı yaptıktan sonra Azerbaycan Türkleri bir daha bu devletin içinde yaşamayacağına karar verdi. 1991 yılında SSCB dağıldı ve Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan çok ağır dönemler yaşadı. Topraklarının yüzde 20'si işgal edildi" dedi.

"Canımızla kanımızla bu devleti kazandık"

"Azerbaycan milletinin bağımsızlığa olan yol 20 Ocak'tan başlıyor" diyen Memmedov, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu tarihi gün her zaman her yıl kutlanmaktadır. Genç nesil bununla terbiye edilir ve anlatırız. Bize sadece SSBC'nin dağılmasıyla devlet nasip olmadı. Biz kendi canımızla kanımızla bu devleti kazandık. Bu günde kendi kanımızla canımızla bu devleti korumaktayız."

Memmedov, 20 Ocak'ta şehit olan 100'den fazla kişinin defnedildiği yerin, 1. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerler ve Bakü'nün kurtarılmasında Kafkas İslam Ordusu'na destek veren Türklerle aynı yerde olduğuna dikkat çekerek, "Bu bizim için çok önemli bir yerdir biz tarihin en önemli zamanlarında bir yerde oluruz. Çanakkale savaşında 3 bine yakın Azerbaycan Türkü geldi burada savaştı ve Türk topraklarının Çanakkale'nin dünya emperyalizmine karşı savaşında hayatlarını verdiler. 2020 yılında 2. Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan topraklarını ermeni işgalinden kurtarırken 85 milyonluk Türkiye, Azerbaycan bayrağını kaldırdı manevi olarak bizim yanımızda oldular. Biz zor günlerde hep beraber olduk ve olacağız" ifadelerine yer verdi.