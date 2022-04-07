Azerbaycanlı vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu: 10 milyon oy hazır - Son Dakika

Savaşta 43. gün! Rusya'dan gelen son açıklama barış hayallerini bir kez daha suya düşürdü

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde meydana gelen ve Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandırmasıyla biten savaşın yankıları sürüyor. Türkiye'nin kardeş ülkesi olarak bilinen Azerbaycan, savaş dönemindeki destekleri nedeniyle Türkiye'ye olan teşekkürünü sık sık dile getiriyor.

AZERBAYCANLI VEKİLLER AĞIRLANDI

Son olarak Azerbaycan Milletvekili Anar İskandarov, Youtube'da gazeteci Serkan Aksarı'nın hazırlayıp sunduğu "Sondan Önce" adlı programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Programın diğer konukları arasında Avukat Hikmet Ömeroğlu, Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Elman Nesirov ve AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın yer aldı.

İSKANDAROV: ERDOĞAN İÇİN 10 MİLYON OY HAZIR

Programın ilerleyen dakikalarında söz alan Azerbaycan Milletvekili Anar İskandarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın Azerbaycan'ın kahramanı olduğunu belirten İskandarov, "Bir cümlem var. Eğer Azerbaycan'a da gelip oy kullanın deseler, 10 milyon Erdoğan'la birlikte. Tabii ki öyle bir şey olmaz ama öyle bir şey olsaydı 10 milyon Erdoğan için gelirdi" dedi.

"30 YIL SONRA KARABAĞ'I ALDIK"

İskandarov, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "30 yıl sonra Karabağ'ı aldık. Karabağ'ın kurtarılması Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olmuştur."