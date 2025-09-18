İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti - Son Dakika
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti

İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
18.09.2025 11:55  Güncelleme: 13:01
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş, siyaset arenasında deprem etkisi yaratacak ifadeler kullandı. Aktaş, Ekrem İmamoğlu ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki siyasi rekabet nedeniyle tarafların birbirlerini ihbar ettiğini, bunun sonucunda da belediyedeki yolsuzlukların gün yüzüne çıktığını savundu.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada "suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. TYT kanalında gazeteci Nuray Başaran'a konuşan Aktaş, Ekrem İmamoğlu ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki siyasi rekabetin yolsuzlukları gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

"BİRBİRLERİNİ İHBAR ETTİLER"

Aktaş, "İmamoğlu ile Akpolat arasında İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerinde başlayan ciddi bir rekabet vardı. Bu kavga ve siyasi çekişme nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" dedi.

"İLK OPERASYON SİYASİ ÇEKİŞMEDEN"

Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun da bu çekişmenin sonucu olduğunu savunan Aktaş, belediye içinde iki farklı ekibin bulunduğunu, kendisinin taraf olmamaya çalıştığını belirtti. Aktaş, belediyeye ait bir şirket aracının yüksek bir fiyata kendilerine satılmak istendiğini, bu durumun da içeriden ihbar edildiğini öne sürdü.

"ETKİN PİŞMANLIĞI KENDİ İSTEĞİMLE SEÇTİM"

Herhangi bir baskı altında olmadığını söyleyen Aktaş, "Etkin pişmanlıktan yararlanma kararımı kendi isteğimle aldım. Yakınlarımın ve benim iş hayatımda yaşadığımız süreçlerin açığa kavuşması ve devlete yardımcı olmak için bu adımı attım. Belgeleri nisan sonuna kadar topladım, ardından başvurumu yaptım" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, Politika, Beşiktaş, İmamoğlu, Siyaset, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Halis demir:
    ekrem haklı kitlesinin müsait olduğunu biliyo yeterki Atatürkçüyüm cumhuriyetciyim de arkanda m.kemalin askerleri var 56 11 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    ama reis suçlu. 43 10 Yanıtla
  • myaman03:
    Bu adam neden dışarıda ihale süreçlerinde insanları para ile satın aldı, malı götürdü , Ağa babalarına aktardı şimdide temiz,temiz geziyor. olmaz bunlara yataklık edenlere , bizim paralarımızı çalanlara Hakkımızı yiyenlere Haram olsun. Hakkımız HELAL değildir. 25 2 Yanıtla
  • Apple User:
    rabbim bularin şerrinden bu vatani korusun 18 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE NİN BİRBİRLERİNİ İSPİYONLAMASIDA KARAKTERSİZLİĞİN GÖSTERGESİ OLARAK ADLANDIRABİLİRİZ 11 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti - Son Dakika
