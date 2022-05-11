Babacan, "konut finansman paketini" değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Babacan, "konut finansman paketini" değerlendirdi Açıklaması

11.05.2022 15:59
Babacan, "konut finansman paketini" değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "konut finansman paketi"ne ilişkin, "Konut fiyatlarını daha da artıracak bir paket. Nitekim paket açıklandığı anda, konut fiyatlarında ciddi bir sıçrama meydana geldi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "konut finansman paketi"ne ilişkin, "Konut fiyatlarını daha da artıracak bir paket. Nitekim paket açıklandığı anda, konut fiyatlarında ciddi bir sıçrama meydana geldi." dedi.

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında hükümetin "konut finansman paketini" değerlendirdi.

Babacan, iktidarlarında adaleti tesis edecekleri, eğitimi düzeltecekleri ve ekonomiyi düze çıkaracaklarını anlatarak, "Hepsini çözeceğiz. Boş işlerle uğraşmıyoruz. Ortaya somut ve gerçekçi eylem planları koyuyoruz. İktidara gelince yapacağımız her şeyi şimdiden milletimize taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Babacan, Türkiye'de adalet kalmadığını, bir delile dayanmayan, uydurma, ispatlanmamış iddialarla insanların ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiğini savundu.

Bazı ekonomi verilerini anımsatan Babacan, halkın ev kirasını ödemekte güçlük çektiğine, konut fiyatlarındaki artışa dikkati çekti. Babacan, açıklanan "konut paketine" değinerek, "Konut fiyatlarını daha da artıracak bir paket. Nitekim paket açıklandığı anda, konut fiyatlarında ciddi bir sıçrama meydana geldi. Etraflarındaki üç beş müteahhit para kazanacak diye, en temel ihtiyaç olan barınmayı bu ülkede bir lüks haline getirdiler." dedi.

Babacan, partisinin şehircilik planını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Barınma hakkında adaleti tesis edeceğiz. Dar gelirli ailelerimizin, şehit yakını ve gazilerimizin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız. 10 yılda çürük yapıları yenileyeceğiz. Vatandaşlarımıza uygun finansman imkanı sunacağız. TOKİ'ye özel görev yükleyeceğiz. TOKİ olmuş bir vurgun aracı. Bu vurgunu sona erdireceğiz. TOKİ'nin tek amacı ihtiyacı olan dar gelirli vatandaşımıza konut edindirmek olacak. Belediyelere ait sosyal konut stoku oluşturacağız. Uygun koşullu 'sosyal konut kiralama' uygulamasını hayata geçireceğiz. Herkes şunu çok iyi bilsin, DEVA Partisi iktidarında hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak."

Babacan, vatandaşları partisinin 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapacağı ilk mitingine davet etti.

Babacan, konut finansman paketini değerlendirdi Açıklaması
Babacan, konut finansman paketini değerlendirdi Açıklaması
Babacan, konut finansman paketini değerlendirdi Açıklaması
Babacan, konut finansman paketini değerlendirdi Açıklaması
Babacan, konut finansman paketini değerlendirdi Açıklaması

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Ali Babacan, Demokrasi, Adalet, konut, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Babacan, 'konut finansman paketini' değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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