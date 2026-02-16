Babacan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Basın Toplantısı - Son Dakika
Babacan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Basın Toplantısı

16.02.2026 19:31
DEVA ve İYİ Parti liderleri, Türkiye'nin sorunları üzerinde görüştü ve dostluk vurgusu yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti 4'üncü Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Müsavat Dervişoğlu ve Ali Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplantıda Türkiye'de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini söyleyerek, "Türkiye'nin hukuk ve adalet alanında karşı karşıya kaldığı sorunlarını paylaştık. Parlamenter, demokratik sistem arayışı bizi her zaman birleştiriyor. Kamuoyunda speküle edilen bir takım tartışmalar üzerinde elbette ki görüş alışverişinde bulunma imkanı oldu ama birbirimizden habersiz yapılan bazı açıklamalarla alakalı olarak onların partilerimizi bağlamayacağı hususunda da bir ortak görüşümüz oluştu. Biz Sayın Babacan'la konuşurken ne masaya bir pazarlık konusu yatırıyoruz ne de başkalarının pazarlığının bir yerinde bulunma riskini muhafaza ediyoruz. Böyle şeyler söz konusu olduğunda en doğru biçimde bütün bunları püskürtmenin doğru olacağı kanaatini taşıyoruz. Türkiye'nin yine karşı karşıya bulunduğu bazı gerçekler var. O gerçeklere gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatabilmemiz mümkün değildir. Sayın Babacan ve DEVA Partisi şahsımın ve İYİ Parti'nin her zaman doğrularda buluşabileceği bir siyasi yapı olma özelliğiyle de kalbimizde yer etmiş durumdadır. Sayın Babacan'la her şeyi sansürsüz konuşabilirim. Öncelikle bu dostluğu kurmak ve bu dostluğu yaşatabilmek de bizim açımızdan çok önemlidir. İkimizin bulunduğu zeminde siyasi pazarlık olmaz. Bizim buluştuğumuz zeminde Türkiye'nin problemleri konuşulur. O problemlerin aşılması noktasında sergilenmesi icap eden tavır konuşulur. Yine altını çizerek ifade ediyorum ki parlamenter demokratik sistemin yeniden inşası için sergiledikleri tavır için hem bir taraftan ortaklaşmış olmaktan hem de aynı duyguları aynı hedefle birlikte paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi.

'SİYASETTE SAMİMİYET ÖNEMLİ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Hukuk, adalet ve ekonomideki sorunlar, dış politikadaki dış güvenlik meseleleriyle ilgili dünya önemli bir türbülanstan geçiyor. Ülkemizi yakından ilgilendiren coğrafyalar başta olmak üzere Türkiye'yi ve çevresinde karşılıklı değerlendirme imkanını bulduk. Şunu gördük ki hem ülkemizin yarınları açısından hem de ne yapılacağı, bu soruların nasıl çözüleceği açısından çok önemli bir görüş birliği ve hedef birliği içindeyiz. DEVA Partisi kuruldu kurulalı, aslında İYİ Parti ile ilişkilerimiz hep son derece samimi ve içten oldu. Ama Müsavat Bey'in genel başkan oluşuyla beraber kurmuş olduğumuz şahsi dostluk ve samimiyet belki şu anda her şeyden daha kıymetli oldu. Siyasette samimiyet çok önemli, güven çok önemli. Güven olduğu zaman bakıyorsunuz ileriye doğru her şey kolaylaşıyor ama güvensizlik olduğu zaman da işler zorlaşabiliyor. Dolayısıyla bu güveni ve samimiyeti burada hissetmek, paylaşmak bizler için son derece önemli oldu. Önümüzdeki süreçte tabi ki Türkiye'yi zorluklar, sıkıntılar bekliyor. Bir yandan fakirliğin, yoksulluğun ülkenin her yanına yayılmış olması, adalet ve hukuki güvenlik hissinin ülkemizde neredeyse yok olması gerçekten büyük bir gayret gerektiriyor. Çözüm için çok yakın istişareler ve yakın işbirliği gerektiriyor. Bütün bunlar için değerlendirme ve çok değerli bir görüşme yapmış olduk" diye konuştu.

'BEN 3'ÜNCÜ YOL KAVRAMINA SICAK BAKMIYORUM'

Dervişoğlu, bir basın mensubunun görüşmeler sonrası 'siyaseten bir 3'üncü yola gidilip gidilemeyeceği' ile ilgili sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Ben o 3'üncü yol kavramına hiç sıcak bakmıyorum. 3'üncü yol demek sizden önceki 2 yolun sizden önde olduğunu göstermek demek. Onun için Türk siyasetindeki birlikteliğin, oluşturulacak birlikteliklerin böyle kaçıncı yol diye tanımlanmasından ziyade Türkiye'ye getireceği faydalar noktasında değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim Sayın Genel Başkan'la daha önce yapmış olduğumuz görüşmeler de var. O görüşmelerin hiçbiri de bugünkünden kısa değildi. Biz dostluklarımızı da tarif ettim ya, o kapsamda mümkün olduğu kadar bütün sorunları ele almaya, nerelerde ortaklaşabileceğimizi belirlemeye çaba sarf ediyoruz."

Aynı soruyu yanıtlayan Babacan ise siyasette 3'üncülük gibi bir hedefin olamayacağını söyleyerek, "Hedef hep 1'inciliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Babacan ve Dervişoğlu'ndan Ortak Basın Toplantısı
