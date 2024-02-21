KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bağcılar Belediyesi\'nde fotoğraf sergisine katıldı

Politika

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan "İzler Silinmeden" isimli fotoğraf sergisi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı programla açıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan "İzler Silinmeden" isimli fotoğraf sergisinin açılışı, Bağcılar Belediyesi sergi alanında yapıldı. Düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Kıbrıs gazileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan sergi, protokol ziyaretinin ardından halka da açıldı.

"Biz aynı milletin ayrılmaz parçalarıyız"

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bosna'da ve Gazze'de yaşanılan acılara benzer acılar yaşadık. Bedeller ödedik ve bizim için önemli bir dönem oldu. 50. yılı hep birlikte kutlayacağız. Biz aynı milletin ayrılmaz parçalarıyız. Kıbrıs'ta oynanan oyun, Türkiye'yi adadan göndermeye çalışmak. Eserlerimizi unutmuyoruz, asla unutmayacağız. Kendi milli ve kültürel durumumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın, biz Türk milletlerinin Akdeniz'deki temsilcisiyiz" ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da yaşayan Kıbrıs gazileri Kıbrıs'a götürülecek

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Tarihi miraslarımıza sahip çıkmamız çok önemli. Birçok Osmanlı eserinin ihya ve inşa edildiğini görebiliyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak çok önemli şahsiyetlere ev sahipliyi yapıyoruz. 101 Kıbrıs gazimizle beraber Bağcılar'da yaşıyoruz. Burada 2 belediye başkanımız var Güzelyurt ve Tatlısu belediyeleri. Kardeş belediye protokollerini imzalayacağız ve bu belediyelerimizin ev sahipliğinde gazilerimizi buraya götüreceğiz" dedi. - İSTANBUL