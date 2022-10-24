Hüseyin Baş'ın Mahir Ünal'a yönelik tepkisi olay oldu: Bunları tarihin çöp sepetine atacağız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

"BURADAN BİR DÜŞMANLIK ÇIKARAMAZSINIZ"

Bu sözlerin ardından sosyal medyada yapılan tepkilere karşılık Ünal, "Bugün 'Bir Kitap Okudum' etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç'in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet'e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız" açıklamalarında bulunmuştu.

"DUYUNCA GERÇEKTEN İÇERLENDİM"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Antalya'da düzenlenen "Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli" programında konuştu, güncel konular üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Baş buradaki konuşmasında Ünal'ın tepki çeken sözleri hakkında konuştu.

Baş, Ünal'a tepki göstererek "Cumhuriyetin imkanlarıyla hükümet olmuş kişiler cumhuriyete bu lafı ediyor. Bunu duyunca gerçekten çok içerledim. BTP kurulduğundan beri 'Bu hükümetin Cumhuriyetle bir problemi vardır, bakın bunlar bizim başımıza bela açar' diyerek kapı kapı anlattık. Bugün gördüğümüz tablo bunun bir ispatıdır. Şimdi bu arkadaş, 'bizim düşünme setlerimiz elimizden alındı' diyor. Ben de dedim ki, bunlar düşünürken ne yaptı? Bunlar düşünme setleri elindeyken ülke işgale uğradı! Bu topraklar kimin düşünce yöntemleriyle işgal edildi. Bir insan öldüğü zaman bıraktığı mal varlığına miras deniyor. Mirasın hukuki terimdeki karşılığı terekedir. Osmanlı'daki terekede bırakılan kitap neredeyse yoktur. Osmanlı'da kitap yok, Osmanlı'da matbaa yok, Osmanlı'da okuma yazma oranı yüzde 5 civarında. Böyle bir coğrafyadan bahsediyoruz. Anadolu'da halk cahil bırakılmış, Anadolu'da halk fakir bırakılmış, aç bırakılmış. Ne uğruna? Saltanatı muhafaza etmek uğruna. Bu yüzden bütün bir halk cahil bırakılmış. Ne yapıyor Atatürk? Böyle bir ortamda bir Cumhuriyet kuruyor ve eğitim seferberliği başlatıyor. Başka ne yapıyor? Fabrikalar açıyor, herkes iş güç sahibi oluyor. Bakın Atatürk'ün yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Benim size en önemli tavsiyem okuyun arkadaşlar zira mürekkebin akmadığı yerde kan akıyor. Sizin düşünme setleri dediğiniz şeyler bize cehalet getirdi." dedi.

"BU SÖYLEM MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİDİR"

BTP lideri açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Velhasıl hiçbir şey yok ortada. Bilim yok, Türkçe eser yok, zaten okuma yazmayı bilen yok. Böyle bir ortamda neymiş efendim Cumhuriyet bunları elimizden almış. Şimdi bu açıklama, bu söylem bir milli güvenlik problemidir çok ciddi söylüyorum ve bu insanlar bu ülkeyi yönetiyorlar. Eğer siz yarın bu ülkenin egemenliğine sahip olmayı devam ettirmek istiyorsanız, Türk milleti bu ülkenin egemenidir, bu ülkenin yönetiminde söz sahibidir demek istiyorsanız bu hükümeti değiştirmek zorundayız. Atatürk saraylar yıktı, bunlar saraylar yaptı. Önümüzdeki seçimde… Önce bunları tarihin çöp sepetine atacağız."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "Haydar Baş" ismi Twitter'da TT olurken kullanıcılar dikkat çeken yorumlarda bulundu.