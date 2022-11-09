6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan "Ronaldo" paylaşımı - Son Dakika
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6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan "Ronaldo" paylaşımı

09.11.2022 16:16
6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan "Ronaldo" paylaşımı

Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılacağı iddiaları bir süredir gündemdeki yerini korurken BTP lideri Hüseyin Baş, Twitter hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş görüşmesinin ardından BTP'nin 6'lı masaya dahil olacağı iddiaları gündeme gelmişti.

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DP ve DEVA Partisi'nden oluşan masaya BTP'nin de oturacağı iddialarını güçlendiren bir paylaşım ise Hüseyin Baş'tan geldi.

BTP lideri Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7" yazdı ve 7 numaralı formayı giyen dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafına yer verdi.

Hüseyin Baş'ın bu paylaşımı, BTP'nin 6'lı masaya 7'inci parti olarak dahil olduğu şeklinde yorumlanırken, paylaşımın altına onlarca tebrik mesajı geldi.

YORUMLAR
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Hüseyin Baş: 70 Senedir Dünyanın Takipçisiyiz. Şimdi Ben İstiyorum Ki Dünyayı Geliştiren, Dünyayı Yenileyen İnsanlar Olalım Hüseyin Baş: 70 Senedir Dünyanın Takipçisiyiz. Şimdi Ben İstiyorum Ki Dünyayı Geliştiren, Dünyayı Yenileyen İnsanlar Olalım Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Cristiano Ronaldo, Hüseyin Baş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan 'Ronaldo' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masaya katılacağı konuşulan Hüseyin Baş'tan "Ronaldo" paylaşımı - Son Dakika
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