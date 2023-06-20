Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösterdi: AYM'ye şekil verilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösterdi: AYM'ye şekil verilmeli

20.06.2023 13:34

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini kabul etmemesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmeli" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de; grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebinde karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine tepki gösterdi.

"HDP'NİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR"

Bahçeli; Anayasa Mahkemesi'nin dünkü HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması istemi karşısında karar verilmesine yer olmadığı yönündeki kararı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Geçmiş dönemde, Anayasa Mahkemesi'nin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Kurul üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor.

"AYM'YE ŞEKİL VERİLMELİ"

Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil verilmeli. Milli düşünceye sahip, vatanını seven bir anlayış ile Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerini sürdürmesidir.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısı'nın uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, hattı zatında yargı müessesini dikkate almıyor demektir, Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısını dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım."

NE OLDU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesine başvurarak, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisine (HDP) ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını talep etmişti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talebini karara bağladı. AYM, Yargıtay'ın talebini kabul etmedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösterdi: AYM'ye şekil verilmeli - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
15:15 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:14 Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösterdi: AYM'ye şekil verilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement