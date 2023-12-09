Bahçeli\'den, "Bize belediye vermezlerse seçim çalışmalarına katılmam" diyen MHP\'li vekil Sancaklı\'ya ayar

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın sarf ettiği "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler." sözleri soruldu. Bahçeli ise bu soruya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yanıtını verdi.

SANCAKLI'NIN "BU SEFER UMDUKLARI GİBİ OLMAZ" SÖZLERİ SORULDU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Genel Merkezinde açılan "Yeni Yüzyılın Kara Kalem Sergisi"ne katıldı. Basın mensupları, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın basına yansıyan, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" şeklindeki sözlerini Bahçeli'ye sordu.

BAHÇELİ: 3 BÜYÜK KULÜPTE OYNAMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRMEK Mİ İSTİYOR?

Bahçeli ise bu soruya "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" yanıtını verdi.