Bahçeli'den Davutoğlu'na Teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, yazdığı 'Gazze Soykırımı' kitabını kendisine göndermesi nedeniyle telefonla arayıp teşekkür etti.

Gelecek Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nazik bir teşekkür amacıyla gerçekleştirilen görüşmede Sayın Bahçeli memnuniyetini ifade etmiş, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirilmiştir. Görüşme kapsamında Sayın Bahçeli, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıttığımız, ABD-İsrail saldırıları sonucunda Minab'da bir okulda 165 kız öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin hazırlanan dilekçe çerçevesinde başlatılan imza kampanyasına destek vereceğini ve derhal imza atacağını beyan etmiştir. Sayın Bahçeli'nin sergilediği bu duyarlılık, vicdani sorumluluk ve nezaket için şükranlarını ifade eden Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, bu tür ortak insani duruşların adaletin ve hakkaniyetin tesisi açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulamıştır" denildi.