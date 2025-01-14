Bahçeli'den Teröre Sert Mesaj

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2011'de Diyarbakır'da yaptığı açık hava toplantısında, Türk ve Kürt halkının kardeşliğine yönelik sözlerini hatırlatarak, iki halkı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

"Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, PKK/ YPG terör örgütünün, Kürtlerin ne vasisi ne vasıtası ne de varlık beyanı olduğunu, bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğini küresel sipariş üzerine hançerleme teşebbüslerinin artık çuvalladığını ve milli uyanışın kenetlenmiş halde belini doğrulttuğunu vurguladı.

DEM Parti heyetinin yaptığı temas ve ziyaretlerin, müspet seyir ve serencam halinde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı, vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin, milli kucaklaşmayı biteviye başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, eşanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için son gelmiş, deniz bitmiş, tutunacağı hiçbir dal kalmamıştır."

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG bölücü terör örgütü mensuplarının Suriye hükümetinin çağrısına kulak verip silahların bırakılması ve terör yöntemiyle sonuç alınamayacağının görülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Aksi halde terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." diye konuştu.

Fırat'ın iki yakasının da terörden arındırılması gerektiğini, ABD, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DEAŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliği ve inandırıcılığının olmadığını dile getiren Bahçeli, Fırat'ın doğusunun terörden ya kurtulması ya da kurtarılması, PKK/YPG'nin ise Suriye'den çıkması ve örgütsel hüviyetinin sonlanması gerektiğini söyledi.

"Türklük, varlığımızın şeref nişanesidir"

"Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız ve memnuniyetsiz olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın, iki dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın, cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın, MHP ve Cumhur İttifakı varken biri, ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir. Biz hala olduğumuz yerdeyiz, 56 yıldır ne diyorsak oyuz, çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük, varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti, iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

Çıkarlarına ters düşenleri, 10 metrelik kuyuya itip 5 metrelik iple kurtarma rolüne soyunan tatlı su kurnazlarını tanıdıklarını, bildiklerini ve her zaman takip ettiklerini aktaran Bahçeli, "kardeşlik" dedikçe kuduranlara, "terör bitsin" dedikçe çılgına dönenlere aşıyı vuracak birisinin çıkacağını söyledi.

Türk milletinin var olacağının, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının altını çizen Bahçeli, "Gün bugündür, ayrışmadan uzlaşmak, yönetimde kaynaşmak için, istikbalin yol haritasını birlikte çizmek için varız. Terörü bitirip, bölgesel istikrarla yeniden tarihi yazmak için ayaktayız, emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız." diye konuştu.

"Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor"

Her şeyi milletçe yapacaklarını, Türk devrinin kırılmaz sütunlarını birlikte dikeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışın içinde olmayacağız, gazilerimizi sukutuhayale uğratacak bir çarpıklığa onay vermeyeceğiz. Her şey Türkiye için demekten yorulmayacağız, 'ne mutlu Türküm diyene' çağrısından ayrılmayacağız, Türk ve Türkiye Yüzyılının hedeflerine iman ve irade kudretiyle belirlenen haklı mücadelemizle ulaşacağız." dedi.

Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşturmak, hiç kimseyi ötekileştirmeden, yabana atmadan geçmişin muzaffer hatıralarını geleceğin ufkuyla eklemleştirmek gerektiğine işaret eden Bahçeli, bunu yapacak irade, inanç ve itibarın MHP ve Cumhur İttifakı'nda mevcut olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, basit ve bayağı siyasetinin tevil ve telifinin artık imkansız olduğunu, terörsüz Türkiye hedefini, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesinin, gafilce bir saptırma ve yalan olduğunu söyledi.

Özel'in, erken seçim çağrısına tepki gösteren Bahçeli, şunları ifade etti:

"Özgür Bey'in, seçim çağrısı gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. 'Bu hafta erken seçim kararı alalım' diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri, vazgeç çalı dibi yoklamaktan, hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek yoktur."

"Terörsüz Türkiye'nin arife gününe gelinmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı siyasi istikrarın hassasiyetle korunup sonuna kadar müdafaa edileceğini belirten Bahçeli, Türk milletinin çok konuşup aklına esen sözleri verenlere değil, verdiği sözleri tutup, söylediklerini yapanlara güvendiğini kaydetti.

Bahçeli, "İç ve dış meseleleri yorumlama ve siyaset üretme yetersizliklerinden dolayı komplekse giren CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin erken seçim talebi yenile yenile sırtı kevgire dönmüş güreşçiyle bir ve aynıdır. CHP yönetiminin boşa kürek çekmesi, kendi bileceği bir şeydir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir." dedi.

Tarihte büyük devletler kuran Türk milletinin beklediği samimiyet, marifet ve cesaretin Cumhur İttifakı'nda tecessüm ettiğini dile getiren Bahçeli, "Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti 2071'de cihan ve uzay hakimiyeti mefkuresini Allah'ın izniyle başaracaktır. Terörsüz Türkiye'nin arife gününe gelinmiştir ve bayram günleri yakındır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır." diye konuştu.

Bahçeli, grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin, "Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sürece destek veren bir açıklama yaptı. Siz Demirtaş'ın açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle." yanıtını verdi.

(Bitti)