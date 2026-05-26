Bahçeli, Kerkük\'ün İlk Türkmen Vali\'sini Kabul Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi olan Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti.

Partinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Kerkük'ün ilk Türkmen Valisi olan Sayın Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli, Türkmeneli'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladılar" denildi.