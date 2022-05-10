Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin. Etsin ki biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin bizatihi kendi geçmişiyle, mirasına konduğu tarihi birikimle, Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halinde olduğunu söyledi.

"Öyle bir zaman aralığındayız ki maalesef dağda çakal, ormanda tilki kalmamış, hepsi siyasetin sağ ve sol kanadına kapılanmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, "CHP'ye bakınız, bunu görürsünüz. Zillet ittifakının diğer paydaşlarına bakınız, aynısıyla karşılaşırsınız." diye konuştu.

Aylardır devam edegelen cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilemediğini dile getiren Bahçeli, "Zillet ittifakı partileri birbirlerine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, birbirlerini faka bastırmayı, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP yönetiminin, ismi tedavüle sokulan müzmin aday adaylarının itibarı yoktur, iradesi yoktur, inandırıcılığı hiç yoktur. Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı, aday gösterilme isteği her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'na eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesinin "ortamı tekrar kızıştırdığını" dile getiren Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bizim anlayamadığımız, açıklamakta müşkülat çektiğimiz can alıcı husus, bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor? Doğrusunu isterseniz biz de merak içindeyiz, İstanbul'un şehremini bayram günlerinde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bir belediye başkanının şehrini terk edip siyasi hesaplar içine girmesi, vızır vızır ortalıkta gezinmesi hangi akla, hangi amaca hizmettir?

Bu şahıs, cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan bir soruya 'Bu sadece siyasetin işi değil, 6'lı masanın işi değil, milletin işidir' cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı ile açık bir çatışma içine girmekte herhangi bir beis ve sakınca görmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin. Etsin ki biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim."

Bahçeli, İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zilleti, böylesi bir hezimeti ne gördüğünü ne de yaşadığını ifade ederek, "Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur ve iradesi de ipoteklidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, emanetine tevdi edilen göreve layık olmadığını defalarca ispatlamıştır." dedi.

İstanbul'un ziyan edildiğini, kaderiyle baş başa bırakıldığını, bu ayıbın kara lekesinin hem belediye başkanının hem de parti yönetiminin alnına kazındığını söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, 'bayramı karamsar geçirdik. Gülümsemeyi unuttuk.' diye mesaj yayımlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bayramda bol yıldızlı otellerde tatil keyfi sürerken neşeni kaçıran, seni karamsarlığa iten asıl sebep İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattan başkası olmadığını artık çocuklar bile duymuştur. CHP'de sular durulmaz, fırtına dinmez, fitne bitmez. Çünkü CHP kulislerin, kuryelerin, hiziplerin, menfaat yarışlarının partisidir.

Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın, 2023 yılının Haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sağanak olup yağacak, sel olup taşacak, sevda olup bayraklaşacak irade Cumhur İttifakı'dır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Türk milleti belirsizliğe prim vermez. Türk milleti kuzguna gönül vermez. Türk milleti maceraya heves etmez. Verir oyunu sağlam iradeye, bozar alayını inceden inceye."

(Sürecek)