Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı - Son Dakika
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Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı

10.09.2022 13:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin MHP Keçiören Belediye üyesi Alparslan Doğan'ın oğlu Batuhan Doğan ve Selcan Demirkan çiftinin düğün töreninde nikah şahidi oldu. Bahçeli, geline düğün hediyesi olarak bilezik taktı.

Nikah törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve parti üyeleri eşlik etti. Nikah merasimi öncesi Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Düğüne katılım ise yoğundu.

NİKAH ŞAHİTLERİ BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanvekili Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Karakaya çifti en güzel günlerinde yalnız bırakmayarak nikah şahitliğini yaptı. Gelin ve damadın nikahını ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı. Genç çifte nikah cüzdanını MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya takdim etti.

"BU ZAMAN O ZAMANLARDAN BİRİDİR"

Nikah cüzdanını hem gelin hem damada veren Karakaya, "Bugün Selcan ve Batuhan'ın, bu mutlu anlarına birlikte şahitlik ettik. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'inde, 'Dualarınız olmasa size neden itibar edeyim' buyurur. Bazı zamanlar vardır ki, o zamanlarda duaların kabulü daha yüksektir. Bu zaman da o zamanlardan biridir. Biz bu evlatlarımıza bu evliliklerinde vatana, millete, bayrağa ve Cumhuriyet'e hayırlı evlatlar yetiştirmelerini Allah'tan niyaz ediyorum?" diye konuştu.

Bahçeli geline düğün hediyesi olarak bilezik armağan etti.

Düğünden kareler;

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU DÜĞÜNE YOĞUN KATILIM
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU DÜĞÜNE YOĞUN KATILIM
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU DÜĞÜNE YOĞUN KATILIM
YORUMLAR
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(YENİDEN) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi olduğu düğüne yoğun katılım (YENİDEN) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi olduğu düğüne yoğun katılım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nikah şahidi düğüne yoğun katılım
Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı - Son Dakika

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