Bahçeli'nin ismi kaldırıldı, MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'nin ismi kaldırıldı, MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti

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Bahçeli'nin ismi kaldırıldı, MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine MHP ve AK Parti Grubu Büyükşehir meclisini...

12.11.2024 22:27  Güncelleme: 22:40
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Bahçeli'nin ismi kaldırıldı, MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Salihli Belediyesi tarafından verilen Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi üzerine MHP ve AK Parti Grubu Büyükşehir meclisini terk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Başkan Zeyrek'in yaptığı açılış konuşması sonrasında gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından verilen önergede, "Zafer Mahallesi'nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Gazi meclisimizde, 22 Ekim 2024 günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında terörist başı, bebek katili Öcalan'ının affını ima ederek TBMM'de konuşmaya davet etmiştir. Ülkemizde 50 bine yakın yurttaşımızın, askerimizin, polisimizin ve güvenlik güçlerimizin şehit olmasına, 10 binlerce insanımızın gazi olmasına sebep olan terörist başının Gazi Meclise davet edilmesi kabul edilemez. Buna sessiz kalınması mümkün değildir. Bu gelişmeler karşısında ilçemizde bulunan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' isminin kaldırılması ve meydanın isminin 'Atatürk Kent Meydanı' olarak belirlenmesi için belediyemize, 3198 adet dilekçe başvurusu olmuştur ve dilekçeler halen devam etmektedir. Bunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne elden teslim edilmiştir. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda halen mevcut olan 'Devlet Bahçeli Kent Meydanı' adının 'Atatürk Kent Meydanı' olarak değiştirilme taleplerimizin Kasım ayı meclisinde gündeme alınarak kabul edilmesini Salihli halkı adına saygılarımla arz ve talep ediyorum" ifadeleri yer aldı.

MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti

Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini ifade ettiler.

MHP Grup Başkanı Mehmet Palabıyık, "Hangi partili olursa olsun terörle ilişkili bir belediye başkanına kayyum atanması kadar doğal bir şey olamaz. Devletimizin teröre karşı koyduğu tavrın yanındayız. Her zaman olduğu gibi Ulu Önderimiz Başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınarak, siyasi oyunların birisini daha görmekteyiz bugün. Türk Dünyası'nın lideri Sayın Devlet Bahçeli beyin ismi meydandan kaldırılırken, Atatürk ile karşı karşıya getirilmesini siyasi bir terbiyeden yoksun bir hareket olarak görüyor ve şiddetle bu hareketi kabul etmiyoruz. Acaba bu isim değişikliği Sayın Genel Başkanınız Özgür Özel beyin bilgisi dahilinde midir ? Ayrıca rahmetli Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel'in isimlerini geçmiş dönemde yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olduğu bu meclis oy birliği ile kabul ederek bu isimleri vermişti. Şu anda siz bu maddeyi gündeme alıp oylamak düşüncesindeyseniz biz kararı kabul etmiyoruz ve grup kararımız neticesinde de bu meclisi terk etmek zorunda kalırız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Berk Mersinli de söz alarak, verilen kararın çok yanlış bir karar olacağını belirterek, bu tavırdan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise AK Parti ve MHP grubunun meclisi terk etmesini eleştirerek, "Siyaseten terbiyeden bahsedip de meclisi terk etmek, onları bu mecliste seçen Manisalılara yapılan saygısızlıktır. Kendilerine oy veren vatandaşların hakkını savunmak her vatandaşımızın hakkını savunmakla yükümlü olduğu gibi bize düşmektedir" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da demokratik açılım süreci üzerinden MHP ve AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Gündem maddesi kabul edildi

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesinin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli'nin ismi kaldırıldı, MHP ve AK Parti grubu meclisi terk etti - Son Dakika

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