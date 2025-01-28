Bahçeli: Terörle Mücadelede Kararlılığımız Sürüyor

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak ve hepsini birden cezalandırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, çiğnemeye azmedenleri de mahvı perişan ederiz"

-"Aslında Grand Kartal Otel yangını bir facianın daha fazlası, tamı tamamına bir cinayettir"

-"Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren, müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili Bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, Valiliğin ve İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınızda açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır"

-"Yeni yılla beraber iç ve dış siyasetin süratinde artış, seyir ve sürecinde yoğunluk gözlemlenmektedir. Bu kapsamda özellikle İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'tan itibaren geçerli olan ateşkes kararı, müteakiben yapılan rehine takasları memnuniyetimizi ve temkinli iyimserliğimizi tahkim etmiştir"

-"Türkiye'nin kararlı ve tutarlı diplomasisi başarıya ulaşmıştır. Temennimiz iki devletli kalıcı barış ikliminin bir an evvel sağlanmasıdır"

- "Dünya Ekonomik Forumu'nun 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleşen yıllık toplantısında tema olarak "Akıllı Çağ" belirlense de, ahlakı olmayan bir akıldan bahsetmek cahillik ve saflık değilse biliniz ki art niyetliliktir"

-"Öyle ki, ahlaktan soyutlanmış bir akıl halinin, filiz verip yapraklanması imkansız olan kütükten farkı yoktur"

-"Bugün dünya manzarasında, beşeriyetin maddi gelişimin tam aksine ahlak ve manevi kriz içinde kıvrandığı ortadadır. Adil, hakkaniyetli, müreffeh, eşitlik ve paylaşım esasına dayanan daha insancıl bir dünyanın sürgülü kapılarını ancak ve ancak ahlaki kalkınmanın koçbaşıyla açmak mümkündür"

-" Gazze'li mazlumların Mısır ve Ürdün'e sürgün edilmesiyle ilgili sözde proje oldukça sakıncalı ve sancılı hezeyan olarak gündemdedir"

-"Filistinli kardeşlerimizin nerede yaşayacağı hiç kimsenin, hiçbir ülkenin tayin edebileceği bir konu değildir"

-"ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna savaşını bitirme çabasının aynısını, İsrail ile Filistin ihtilafında görmek, konuya müdahil ve muhatap herkesin en doğal hakkıdır"

-"Filistin halkını bırakınız topraklarından çıkarmayı veya zorla yerinden edilmesini, bunu ifade etmek dahi gayri hukuki, gayri insani ve gayri ahlaki bir tutumun özetidir"

-"ABD yönetiminden beklentimiz, ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyması, tahakkümcü ve dayatmacı politikaların sonunun ve sonucunun olmayacağını bilmesidir. Hesap hatasının, hedef şaşırtmanın, siyasi ayak oyunlarının, küresel otokrat heveslerin hiç kimseye bir faydası olmaz, olamaz"

-"17 Ocak 2025 tarihinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın üst düzey askeri görevlilerle birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/ PKK ile temas kurup terör örgütünden "DEAŞ karşıtı ortaklarımız" diye bahsetmesi ayıplı bir siyasetin yeni skandalıdır"

-"Suriye'nin yeni yönetiminin silah bırakmasını istediği terör örgütünün, buna şimdiye kadar yanaşmaması, hatta gündemine dahi almaması bir yönüyle küresel terör baronlarının ve destekçilerinin tembih ve teşvikiyle doğrudan bağlantılıdır"

-"Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin hürmet ve rahmetle andığımız mebusları Türk milletinin meşru ve son direniş hattının hukuki belgesi olan Misak-ı Milli'yi kabul ederek bizlere hem miras hem de emanet olarak tevdi etmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Onların kaldırdığı sancak yere inmeyecektir. Misak-ı Milli silinmeyecek ufuk çizgimiz, sönmeyecek meşalemizdir"

-"Devir Türk Devri'dir. Yüzyıl barış ve birlik içinde yaşanacak Türkiye Yüzyılıdır.Varsın akbabalar etrafımızda kanat çırpsın, Varsın kuklacı ve kumandalı mağlupların ve onları kafese koyan iç ve dış ihanet cephesinin sesi çok çıksın, Hiçbirisine bakmayacağız. Hiçbirisine aldırmayacağız. Hiçbirisini ciddiye ve dikkate almayacağız"

-"Boykot moykot ezberlerinden sonra, sokağa çıkma çağrılarının, sivil direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız"

-" 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum, haydi yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.