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Son dakika: Bakan Akar: "Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK" - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar: "Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK"

16.12.2021 16:22

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar;

Bakan Akar: "Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; 17 Aralık 2016 tarihinde PKK terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit 56 askerin gazi olduğu olayın 5. yıldönümünde konuştu. Bakan Akar; "Burada bir özellik var; tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada; Terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde; çarşı iznine çıkan ve 1. Komando Tugayı'nın askerlerini taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırının PKK'nın ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek olduğunu söyledi. Bakan Akar; "17 Aralık 2016 çok üzücü bir gün. O gün ciddi operasyonlar vardı, tam oraya yoğunlaşmışken Kayseri'de patlama oldu. 15 askerimiz şehit oldu, çok sayıda yaralımız oldu. Hemen buraya geldik, aileler gelmiş, hemşehrilerimiz toplanmıştı. Çok acı. Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK. Bu, faaliyetlerimizi yavaşlatmadı, bilakis burada şehit olan gençlerimiz, askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz faaliyetleri daha da artan şiddetle sürdürmemize vesile oldu. Sonuçta mücadelemiz devam ediyor. 17 Aralık'taki alçak saldırıda hayatını kaybeden eğitim alan askerlerimiz ve daha sonra operasyona giden arkadaşlarımız. Burada bir özellik var; tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler" dedi.

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz"

Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını da aktaran Bakan Akar; "Türk Silahlı Kuvvetleri; cumhurbaşkanlığımızın emir ve komutasında yurt içi ve sınır ötesinde hem kendi hem de KKTC, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Akar: Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK
Son dakika: Bakan Akar: Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK
Son dakika: Bakan Akar: Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK
Son dakika: Bakan Akar: Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK

Aralık, Terör, Şehit, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK' - Son Dakika


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