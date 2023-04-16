Bakan Akar'dan "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına karşılık: Onun da zamanı gelecek bekleyin - Son Dakika
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Bakan Akar'dan "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına karşılık: Onun da zamanı gelecek bekleyin

16.04.2023 14:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün olmadığını ifade ederek "Türkiye'nin daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım" diye konuştu. Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganı atması üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" karşılığını verdi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını ifade eden Akar, "Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım." diye konuştu.

SALONDAKİLERDEN "VUR DE VURALIM" SLOGANI

Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Şu anda Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor." dedi. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu vurgulayan Akar, "İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE AZİMLİYİZ"

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine girildiğini, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü hatırlatan Akar, "Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor." bilgisini verdi.

"KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAĞIZ"

Türkiye'nin hak alaka ve menfaatlerini korumak için denizde ve havada da mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, Türkiye'nin artık hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, helikopterlerini, İHA/SİHA/TİHA'larını, gemilerini yapar hale geldiğini, Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını vurguladı. Akar, "Artık durmak yok yola devam. Biz inşallah kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." ifadesini kullandı. Dosta güven düşmana korku veren TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğine, bugün ise İMECE Uydu Sistemi'nin yörüngesine başarıyla fırlatıldığına dikkati çeken Akar, Türkiye'nin diplomasi alanındaki başarılarına vurgu yaptı. Rusya- Ukrayna savaşanın neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin Türkiye'nin girişimleri sonucunda çözüldüğünü belirten Akar, "Şu ana kadar 27 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldı." dedi.

"BAZILARI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE TERÖRİSTLERİ CESARETLENDİRİYOR"

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şehitlerin kanlarını yerde bırakmamak için terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Bu mücadeleyi boşa çıkarmayacak, hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler birtakım siyasi partilerle işbirliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar. Buna asil millet asla müsaade etmeyecek." diye konuştu. Teröristlerle arasında mesafe koymayanlarla sorunlarının olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti; "Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Mesele parti değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor, FETÖ'yü tekrar döndüreceklerini söylüyor, terörist elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna bu millet asla müsaade etmez. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Bunu herkesin görmesi, bilmesi lazım."

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Uğur Yazıcı: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti,kahrolsun bu Ülkeyi bölme emeli olanlar... Cevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
  • Burhan Kaya: Çok güzel artık ne zaman öleceğimize de iktidar karar vermeye başladı Bunun yetkisinidemi aldınız Cevap Yaz 44 46 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: MaşAllah Rabbim muzaffer eylesin Türkiye mizi. Cevap Yaz 81 43 Yayından Kaldır
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'Başkan Büyüksimitci: 'Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat' 'Başkan Büyüksimitci: 'Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat' 'Başkan Büyüksimitci: 'Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat' 'Başkan Büyüksimitci: 'Hem A 400M hem de ASPİLSAN ile ilgili yatırım Hulusi Paşa'nın Kayseri'ye yaptırdığı 50 yıllık icraat'

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Son Dakika Politika Bakan Akar'dan 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına karşılık: Onun da zamanı gelecek bekleyin - Son Dakika


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