Bakan Akar'dan, Yunanistan'a sert mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz"

Törendeki Konuşması zaman zaman eğitim uçuşundaki jetlerin sesiyle kesilen Akar'ın, "Bu sesler vatanımızın, milletimizin, güvenliğinizin güvencesi olan sesler" sözleri salondakilerce coşkuyla alkışlandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın haksız, hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi.

Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığından 151 subay için Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında, "2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni" düzenlendi. Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Ege'de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti.

"Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz" ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin diyalog çağrılarının, davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Komşumuz Yunanistan'daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor 'Türkiye' diyor, akşam yatıyor 'Türkiye' diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye'ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz."

Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı bazı adaları silahlandırdığını belirten Akar, "Yunanistan'ın haksız ve hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir şekilde bu konularda susmamız, hakkımızı ve hukukumuzu çiğnetmemiz, bazı oldubittilere 'evet' dememiz asla söz konusu değildir. Bunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı

Türkiye'nin tehdit değil, tam tersine güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunu dile getiren Akar, şöyle konuştu:

"Türkiye barış için daima bir adım önde olmuş, daima barış elini uzatmıştır. Bu barış elinin tutulmasının aynı zamanda bütün komşularımızın faydasına olduğunu da ifade etmek istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog çağrısı bir zafiyet değil. Herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi söylememiz de bir tehdit değil. Bunların anlaşılmasını bekliyoruz."

"Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere komşularımızın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu her ortamda ifade ediyoruz. Terör örgütü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Fakat bunlar dünya kamuoyunu aldatmak için isim değişikliği yapıyorlar. Birbirinden farkı olmayan bu teröristler kimlerden destek alırlarsa alsınlar bu destekleri yetmeyecek" dedi.

En son teröristi etkisiz hale getirmek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar, "Üyesi olduğumuz NATO'nun da oradaki müttefiklerimizin de terörle mücadele konusunda aynı sorumluluğu paylaşmalarını ve NATO'ya karşı sorumluluklarını, bizim getirdiğimiz gibi yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Akar, 111 yaşındaki Türk Hava Kuvvetlerinin vatan, millet aşkı ile çok önemli görevleri yerine getirmeye devam ettiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geldiği seviyenin gurur verici olduğunu aktardı. Eğitimini başarıyla bitiren personeli de kutlayan Akar, "Yolunuz bahtınız açık olsun" ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de zorlu eğitimi başarıyla bitiren pilotları tebrik etti. Türk Hava Kuvvetlerinin terörle mücadele başta olmak üzere yerine getirdiği görevlere dikkati çeken Güler, "Mavi göklerin çelik kanatları bugün birer pilot olarak Türkün göklerdeki imzası, semalarımızın yılmaz savunucusu olacağınıza, kutsal vazifenizi bir sonraki nesile aktarmadan göklerden ayrılmayacağınıza inancım tamdır" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de Türk Hava Kuvvetlerinin nitelikli personeli, hava araçları ve teknik donanımı ile dünya havacılığında saygın bir yere sahip olduğunu söyledi. Orgeneral Küçükakyüz, "Türk Hava Kuvvetleri gerek yurt içi gerek sınır ötesinde kendisine tahsis edilen terör hedeflerini yüksek isabet oranı ile etkisiz hale getirmiş, ülke savunmasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni, 2. Ana Jet Üs Komutanlığı sancağının törenin yapılacağı hangardaki yerini almasının ardından başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, "Bir bröve hikayesi" isimli video izletildi. Eğitim birincisi tarafından yaş kütüğüne uçak maketi çakılması sonrasında, Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, dereceye giren pilotlara brövelerini taktı. Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler törene pilot tulumu ile katıldı. Akar'ın tulumunda Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Güler'in tulumunda Genelkurmay Başkanlığı arması yer aldı. Konuşması zaman zaman eğitim uçuşundaki jetlerin sesiyle kesilen Akar, "Bu sesler vatanımızın, milletimizin, güvenliğinizin güvencesi olan sesler" dedi. Bakan Akar'ın sözü salondakilerce coşkuyla alkışlandı. Törenin yapıldığı hangarda Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünün yanı sıra, "Tayyare Mektebinden Uçuş Okuluna", "Ey Ana eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa bırak uçsun" yazıları yer aldı.