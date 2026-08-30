Bakan Bak: Türk Milleti Asla Esir Düşmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak: Türk Milleti Asla Esir Düşmez

Bakan Bak: Türk Milleti Asla Esir Düşmez
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek, Türk milletinin asla esir düşmeyeceğini ve bayrağın inmez, ezanın susmaz olduğunu vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Burada yeni Cumhuriyetin temelleri atılmış, batılı ülkelere, işgalci ülkelere Türk milleti şunu söylemiştir; biz asla esir düşmeyiz, kimse bizi esir alamaz, vatanımızı koruruz ve bu topraklarda, bu coğrafyada bayrak inmez, ezan susmaz herkese bunu anlatmıştır burası" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda Bakan Aşkın Bak'ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile vatandaşlar yer aldı.

ZAFER ABİDESİ'NDE TÖREN

Zafer Abidesi'nde çelenk konulmasıyla başlayan törenler, askerlerin katılımcılara 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni anlatmasıyla devam etti. Bakan Bak, daha sonra beraberindeki protokol ile birlikte kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği Zafertepe Çalköy tören alanına kadar yürüdü. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

'BU ŞANLI ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ'

Her yıl geldiği törenlere katılımın yoğun olması ve gençlerin de programlarda yer almasının çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Vatandaşlarımızı, gençlerimizi yürekten kutluyorum. Her yıl burada coşkuyla, heyecanla on binler, yüz binler geliyor. Çocuklarınızı alıp geliyorsunuz. Bu şanlı zaferi hep beraber kutluyoruz. İyi ki varsınız, işte bu millet, bu vatan sizin gibi vatandaşlarıyla güçlü. Çocuklarınızı alıp buraya getiriyorsunuz, burada yaşanan muhteşem zaferi onlara gösteriyorsunuz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak organizasyonla gençlerimizle beraber buradayız" dedi.

'BİZ ASLA ESİR DÜŞMEYİZ'

Bakan Aşkın Bak, "Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Burada yeni Cumhuriyetin temelleri atılmış, batılı ülkelere, işgalci ülkelere Türk milleti şunu söylemiştir; biz asla esir düşmeyiz, kimse bizi esir alamaz, vatanımızı koruruz ve bu topraklarda, bu coğrafyada bayrak inmez, ezan susmaz herkese bunu anlatmıştır burası. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bu gururu yaşatan muhteşem zaferi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Türkiye'nin artık güçlenen bir ülke olduğunu anlatan Bakan Bak, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Ordusuyla, savunma sanayisiyle, yatırımları, dış politikasıyla bölgede güçlü Türkiye var. Savaş uçağını yapan, Altay tankını yapan, Anadolu gemisiyle beraber Türk ordusu var, Türk milleti var. Geçen hafta Gölcük'te Mavi Vatan toplantısına katıldık. Orada donanmamızın gücünü gördük. Yapılan teknolojik yatırımları gördük. İşte böyle bir Türkiye var. O zaman silahı, malzemesi olmayan bir ülkeyken şimdi çok daha güçlü noktalara geldik. Ama o zaman ne vardı biliyor musunuz? İman vardı, vatan sevgisi vardı. Kahraman Türk milleti vardı, tüm dünyaya şunu gösteriler; Türkler asla esir düşmez, Türkler asla esaret altında yaşamaz. İşte bugün de bu kutlu zaferi kutluyoruz" dedi. Bakan Bak'ın konuşmasının ardından çeşitli tiyatro gösterileri katılımcılara sunuldu. Askeri birliklerin geçişiyle son bulan törende, coşku Türk Yıldızları'nın yaptığı nefes kesen gösteriyle doruğa ulaştı.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Politika, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: Türk Milleti Asla Esir Düşmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Yeni saç eski Haaland Manchester City’den deplasmanda gol şov Yeni saç eski Haaland! Manchester City'den deplasmanda gol şov
Bıraktığı miras dudak uçuklattı Bıraktığı miras dudak uçuklattı
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında

18:29
Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı
18:16
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe’ye araba çarptı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:55
Trabzonspor’da Amedspor maçı öncesi sakatlık
Trabzonspor'da Amedspor maçı öncesi sakatlık
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
Batman’da spor salonunda yangın: Yaklaşık 30 kişi mahsur kaldı
17:29
Sezona fırtına gibi girdiler 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
17:26
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler
17:10
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler, şimdiyse iş ilanıyla kulüp başkanı arıyorlar
16:46
30 Ağustos töreninde protokol krizi Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 18:51:37. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bak: Türk Milleti Asla Esir Düşmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement